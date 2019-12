Botucatu Luz 2019: confira as atrações para este final de semana

As atrações culturais do Botucatu Luz estão chegando ao final. No sábado, 21, a apresentação também será na Praça da Pinacoteca. A partir das 19 horas, haverá o Coral da Assembleia de Deus em Botucatu – Uma Vida com Deus.

No domingo, 22, também na Praça da Pinacoteca, se apresentam Pérola Negra (19 horas), SD Ballet (19h10), Dança Nil Falak (19h15) e Banda Marcial da Afrape (20 horas).

Na segunda-feira, 23, ocorre o encerramento do Botucatu Luz 2019, com a apresentação da Banda Municipal às 19 horas na Praça São José.

Todas as atrações são gratuitas e abertas a população.