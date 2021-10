Bossa Convida comemora 15 anos em 2022 com participação da Orquestra Sinfônica

Em 2022 o Projeto Bossa Convida completará 15 Anos, se consagrando um dos mais tradicionais eventos culturais da cidade de Botucatu. Nesse tempo, vem encantado o público com belíssimas apresentações.

E para comemorar essa data, será realizada uma apresentação com a participação especial da Orquestra Sinfônica de Botucatu, Sob Regência de Fernando Ortiz e Franklin Ramos.

“Já está definida a data para 21 de agosto de 2022. Contamos com o importante apoio da Secretária de Cultura Cris Cury e batemos o martelo”, contou o idealizador do projeto, Doug Monteiro.

“É a realização de um sonho, fazer uma apresentação com a Sinfônica. Queremos muito mais e contamos com o apoio de empresas de Botucatu, pois apresentação será gratuita. Por isso, vamos precisar de patrocínio, Quem quiser contribuir com esse momento também será muito válido. Os interessados podem entrar em contato com celular (14) 998257354. Agradeço a todos, sem exceção, que já passaram pelo projeto”, finalizou Doug.

Nesses 15 anos foram homenageados , Tom Jobim, Roberto Carlos, Chico Buarque, Tim Maia, Toquinho & Vinicius, Jorge Bem, Legião Urbana, Roupa Nova, Cazuza, Raul Seixas, Elis Regina, Tema De Novelas e tantos outros.

Passaram pelo palco do municipal mais de 300, cantores, dezenas de músicos, além é claro, da apresentação Kids, que foi um sucesso de público.