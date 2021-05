Biblioteca Municipal Emilio Pedutti recebe kit com livros para aumentar acervo

A Biblioteca Municipal Emilio Pedutti recebeu, nesta semana, a doação de mais de 200 livros novos através do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (Siseb). O valor do kit de livros é de aproximadamente R$ 10 mil.

“Para nós da Biblioteca é uma grande alegria e este presente irá engrandecer o nosso acervo. No momento estamos fechados por conta dos livros em circulação serem potenciais vetores do vírus, mas vamos preparar o material e em breve disponibilizaremos os livros para vocês!”, disse comunicado da biblioteca.

Atualmente a unidade conta com um acervo de 30 mil livros. Você pode acessar as obras mais procuradas através do terminal web – https://biblioteca.sophia.com.br/terminal/6884

Para mais informações ligue: 3811-1472

“Assim que retornarmos nossas atividades presenciais, avisaremos em nossa página no Facebook: Biblioteca Municipal Emilio Pedutti e através dos informes da prefeitura!”, completou o comunicado.

A página da biblioteca no Facebook é https://www.facebook.com/Biblioteca-Municipal-Emilio-Pedutti-997645607101770