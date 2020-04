Banda Tiamate lança música em homenagem aos profissionais da saúde na linha de frente da covid-19

A Tiamate, uma das mais tradicionais bandas do interior paulista, lançou no último domingo, dia 19, seu primeiro trabalho autoral. A música “Isso vai passar” fala sobre o momento que estamos vivendo diante da pandemia do coronavírus.

De forma especial o trabalho da banda faz uma homenagem aos profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate ao covid-19. A música já está nos canais da Tiamate.

“Em nosso primeiro trabalho autoral vivendo dentro de uma pandemia, tivemos a ideia de homenagear as pessoas que estão colocando suas vidas em risco se expondo na linha de frente ao Covid-19. A música ISSO VAI PASSAR é dedicada aos profissionais da Área da Saúde em especial para os profissionais de Botucatu onde residimos, mas também para os de todo o mundo”, disse a banda em comunicado.

Ficha técnica

Letra : Evandro Ferreira

Musica : Fabio Rugolo Batista

Vocais: Evandro Ferreira

Violão, Guitarras e Contrabaixo: Fabio Rugolo

Teclados: Leandro Pessoa

Bateria: Pedro Corrêa

Gravado, mixado e masterizado por Thiago De Léo no General Music em Botucatu.

Edição de vídeo por Renata Corrêa na Domus Studio em Botucatu.

Agradecimentos ao Thiago De Léo, João Moraes e Renata Corrêa.

Agradecemos também a todos que sempre nos apoiam e nos dão forças para continuar!

#issovaipassar #ficaemcasa #bandatiamate

Confira a música no link abaixo do canal da banda no YouTube