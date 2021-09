Banda Municipal fará live especial em alusão ao 7 de setembro

A Corporação Musical “Damião Pinheiro Machado”, a Banda Municipal de Botucatu, realizará no próximo dia 07 de setembro a Live da Independência. A apresentação, que será transmitida ao vivo na página oficial da Banda Municipal de Botucatu no Facebook (facebook.com/bandamunicipaldebotucatu), trará um repertório comemorativo, com os principais símbolos nacionais, dobrados, músicas populares e sinfônicas.

A apresentação da Banda, que atua sob a regência do Maestro Titular Franklin Timóteo Ramos, ocorrerá às 10 horas da manhã.

“Convidamos toda a população para nesse dia especial, que marca a Independência do nosso País, acompanhar a apresentação da banda. Serão momentos muito legais em que vamos também mergulhar pela história do nosso país através da música”, afirmou o Maestro Franklin.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Cultura

Av. Dom Lúcio, 755, Centro

Telefone: (14) 3882-0133