Banda D.I.E. estreia single “Betray” em todas as plataformas digitais

A banda D.I.E. se encontra no momento trabalhando em seu próximo lançamento de estúdio, que promete ser uma verdadeira avalanche Crossover/Thrash e, para dar aos fãs uma amostra do que podem esperar, na última sexta-feira foi disponibilizado o vídeo oficial do single “Betray”.

Agora, a banda acaba de disponibilizar a nova música nas principais plataformas digitais de música, dando assim aos seus fãs, mais uma opção de onde escutar o seu novo trabalho. No Spotify, “Betray” pode ser conferida a partir do link abaixo.

Para saber mais novidades a respeito da D.I.E., fique conectado nas redes sociais da banda.

D.I.E.:

Charles Guerreiro – Vocal

Hell Hound – Guitarra

Roger Vorhees – Baixo

Mortiz Carrasco – Bateria

Mais informações:

Facebook: https://web.facebook.com/dietheofficialband/

Instagram: https://www.instagram.com/dieofficialband/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCFZtzDubbiOcLc0VCdrTcNA

Fonte: Site Roadiemetal

