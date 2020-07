Banda Cafuá lança clipe Bembaliá com convidado internacional 

O grupo Cafuá, de Botucatu, está lançando seu novo single, a música Bembaliá. A gravação traz como convidado especial Djanko Camara, cantor, percussionista e bailarino da Guiné. Djanko atua também no clipe de Bembaliá, que contou, ainda, com a participação do público, que durante a quarentena da pandemia da Covid-19 enviou vídeos à banda.

A música foi produzida por Guilherme Chiappetta e traz, além de Djanko Camara nos vocais, Thiago Righi na guitarra, Guilherme Chiappetta no baixo elétrico, Julio Astral e Luca Bedenha Foli ao djembê, Fernanda Ribeiro encarregando-se de percussão e voz, Samuel Ramos do saxofone e Geh Paes do trombone.

O clipe do novo single está disponível no Youtube, por meio do link https://youtu.be/KG0RjPyXXDI

O clipe estava sendo rodado pela fotógrafa Lara Chang quando a epidemia do novo Corona vírus ganhou força e chegou ao Brasil. E, assim como muitas coisas e histórias, por conta da pandemia o caminho do clipe tomou um rumo diferente do originalmente planejado.

Surgiu a ideia, então, de convidar o público a enviar vídeos nos quais se dançava ao som de Bembaliá, e que fossem gravados a partir de suas respectivas casas, durante a quarentena. Com toda a pluralidade e riqueza do material recebido, o clipe de Bembaliá ganhou novas narrativas, cores, danças, movimentos, sentidos. Ganhou-se em diversidade. Ganhou‐se em união.

No idioma-mãe de Djanko “Bembaliá” significa unir. União é o que, hoje, nos é mais urgente, necessário, libertador. Unirmos‐nos, ainda que fisicamente distantes, é nossa maior garantia de que tudo isso logo passará; e de que dias mais iluminados e promissores virão.