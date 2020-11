Banda botucatuense Manga Rosa Reggae Music lança primeiro CD

No dia 19 de novembro, quinta-feira, às 20:00 horas, acontecerá o Pré Lançamento do primeiro CD da banda botucatuense Manga Rosa Reggae Music, o “Piratas da Resistência”. A live será transmitida através da página oficial da banda no Youtube e será composta de músicas autorais e releituras de sucessos nacionais e internacionais do cenário do Reggae e MPB. A ação foi comtemplada pelo edital “Olhar para Dentro” e será realizada com recursos do Fundo Municipal de Cultura de Botucatu.

A banda, formada no ano de 2018, possui um portfólio de shows por toda a região de São Paulo, com parcerias que chegam até a região da Bahia. Seu trabalho atual, denominado “Manga Rosa: Piratas da Resistência”, consiste em um projeto musical de criação e composição baseado em temas como o preconceito, a luta de classes, a resistência negra, a esperança e a empatia, em busca de disseminar a luta e a resistência presentes na cultura reggae. O objetivo da live é apresentar o novo trabalho para a população de Botucatu e região, além de promover a reflexão e a discussão sobre estes temas tão importantes e necessários em nossa sociedade.

Com um atual cenário de restrições sociais e abalo psicológico, este projeto almeja participar da movimentação do cenário artístico-cultural da região, criando cada vez mais materiais positivos e estimulantes, com um formato de lazer seguro e de qualidade a todos e todas que sempre estiveram presentes nas plateias da Manga Rosa Reggae Music. A banda acredita na necessidade de compartilhar a positividade e os sentimentos bons em momentos de crise, tendo como uma responsabilidade artístico-cultural auxiliar neste processo de readequação social, e de saúde, física e mental.

Já conhece o trabalho da banda? Vem prestigiar este novo projeto!

Ainda não conhece? Esta convidado a conhecer o movimento artístico que acontece na sua própria cidade!

