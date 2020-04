Banda botucatuense lança oficialmente o seu álbum de estreia

HellgardeN lança o seu primeiro álbum intitulado “Making Noise, Living Fast” pelo selo americano Brutal Records

O dia 10 de abril de 2020 ficará marcado na história de uma das promessas do metal nacional nos últimos anos, o HellgardeN. Hoje foi lançado o álbum intitulado “Making Noise, Living Fast”, o primeiro da banda botucatuense que não só se destaca dentro do estilo thrash, heavy e groove metal como também o eleva a níveis brutais de pura adrenalina e energia.

Lançado nos formatos CD, LP e digital pela gravadora norte-americana Brutal Records, todas as músicas foram gravadas de forma analógica no ForestLab Studios, em Petrópolis (RJ). O álbum já recebeu vários elogios por variados veículos de imprensa (revistas e sites) ligados ao metal nacional. Bem aclamado pelos fãs, “Making Noise, Living Fast” conta com 8 faixas viscerais que explodem melodia e energia.

Altamente influenciados pela pegada pesada, palhetadas pulsantes e grooves vibrantes de bandas como Pantera, Machine Head, Lamb Of God, Power Trip, entre outras, o HellgardeN também buscou outras influências de bandas como Down, Crowbar e Texas Hippie Coalition, por exemplo.

A produção do álbum ficou a cargo dos experientes Lisciel Franco (produtor), Roberto Carvalho (engenharia de gravação) e a masterização pelo americano Alan Douches (Motörhead e Sepultura), unidas com a técnica e a fúria dos vocais de Diego Pascuci, da guitarra de Caick Gabriel Cavallari, do baixo de Guilherme Biondo e da bateria de Matheus Barreiros.

ALGUMAS DAS REPERCUSSÕES NA IMPRENSA:

“[…] “Making Noise, Living Fast” é um trabalho sem chance para o erro, de composições firmes, com guitarras forjadas em cordas de aço repletas de riffs afiados, sejam nas faixas mais violentas ou nas cadenciadas, que parecem te encostar no muro de uma rua sem saída para te socar impiedosamente. Essa massa sonora eloquente e impactante vêm também de uma produção “na cara”, que soube muito bem lapidar e transparecer a raiva enjaulada do HellgardeN […]”, Metal Na Lata.

“[…] A música é groovada, rápida, agressiva e tem qualidade por cada nota ali. O final é matador e Diego Pascuci destrói em sua linha vocal […] O disco com oito faixas exala que o Brasil sabe fazer bem feito a sua parte na cena e mais uma vez aqui encontramos um trabalho que não se perde em meio à tanta “parafernália” de uma banda moderna. O som é o sincero, crú e direto do metal! […]”, Gaveta de Bagunças.

“Se você é fã daquela sonoridade violenta e repleta de ‘groove’ perpetuada por nomes como Exhorder, Pantera e Lamb Of God, o HellgardeN é a nova banda que você precisa conhecer. A similaridade com aquele Thrash típico da década de 90 fica evidente já na primeira faixa […]”, Roadie Crew.

“[…] Podemos dizer que, o Hellgarden chegou para ficar e certamente vai se tornar um dos grandes nomes do metal brasileiro. Só nos resta torcer que a banda continue com essa pegada, com esse “sangue nos olhos” e com toda essa qualidade apresentada no seu trabalho de estreia, que certamente vai estar naquela tradicional lista de final de ano como um dos melhores álbuns de 2020”, Revista Freak.

“HellgardeN deliver a rancid concoction of Thrash, Groove and High-Octane Metal Madness Injected with twisted solos and a overdose of Vocal Insanity. Making Noise, Living Fast’’ pushes the limits of taste and brutality, with telluric wave of agressive riffs, topped by stormy rhythmic assaults that, with the inclusion of some more ‘Melodic’ cues, will settle violently on your head, making your ears bleed”, Brutal Records

Faixas de “Making Noise, Living Fast”:

1- Spit on Hipocrisy

2- Evolution or Destruction

3- Learned to Play Dirty

4- Fuck the Consequences

5- Brainwash

6- Making Noise, Living Fast

7- Believe in Yourself or Die

8- Possessed by Noise

Duração: 34:28

Arte de capa (em anexo): HellgardeN

Foto da capa: Ste de Carvalho

Estilo: Heavy Metal/Thrash Metal/Groove Metal

Confira “Learned To Play Dirty”, primeiro single e vídeo extraído de “Making Noise, Living Fast”, em http://bit.ly/2HkpNyR

Para adquirir “Making Noise, Living Fast”:

Loja Brasileira (CD): http://bit.ly/2vm0pGC

Loja Mundial (todos formatos): https://smarturl.it/MakingNoise

HellgardeN foi formado em 2015, na cidade de Botucatu, em São Paulo, e é formado atualmente por:

Diego Pascuci – Vocais

Caick Gabriel Cavallari – Guitarras

Matheus Barreiros – Bateria

Guilherme Biondo – Baixo

Fotos (em anexo) por Thiago Victal & Ste de Carvalho.

Mais Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/OfficialHellgardeN/

Instagram: https://www.instagram.com/officialhellgarden/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/5TaQEYrbgw7mdKGtVNI2ye

Apple Music: https://music.apple.com/us/artist/hellgarden/1469178501

Deezer: https://www.deezer.com/br/artist/67890532

Itunes: https://apple.co/2yu2wJT

Mais: https://linktr.ee/HellgardeNPreOrder