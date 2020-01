Banda botucatuense assina com gravadora internacional para lançamento do primeiro álbum

HellgardeN lançará o seu primeiro álbum pelo selo americano Brutal Records

A banda HellgardeN de Botucatu/SP, formada em 2017, acaba de fechar contrato com a gravadora Brutal Records, dos Estados Unidos. Através dessa parceria com o selo norte americano, anunciaram o lançamento do primeiro álbum, intitulado “Making Noise, Living Fast” que será distribuido mundialmente.

Gravado diretamente na fita, no estúdio ForestLab Studios com o produtor Lisciel Franco, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, o grupo soltou toda a sua energia em cada uma das músicas, começando pelo single chamado “Learned to Play Dirty”, lançado em 2019.

“Estamos muito ansiosos para esse lançamento. São oito faixas gravadas em fita, estilo mais old school, em que entregamos toda nossa energia dentro do estúdio. Quem ouvir irá sentir. Aguardem, que o som está foda! Foi um trabalho árduo. Fizemos toda a parte de composição dentro dos ensaios. E termos assinado com a Brutal Records, muitas portas vão se abrir para nós tanto para uma tour pelo Brasil e, futuramente, pelo exterior”, diz o vocalista Diego Pascuci.

Com influências de thrash e groove metal, o HellgardeN promete músicas com um som orgânico, visceral e marcante. Com riffs assombrosos, vocais rasgados e um som violento de bateria e baixo, eles se apresentaram ao vivo no Brasil, tocando em importantes festivais, dividindo o palco ao lado de lendas do metal como Krisiun, Claustrofobia e Project46.

Texto: Guilherme Dorini

Formação:

Diego Pascuci – Vocais

Caick Gabriel – Guitarra

Matheus Barreiros – Bateria

Guilherme Biondo – Baixo

Mais informações:

Facebook: https://www.facebook.com/OfficialHellgardeN/

Instagram: https://www.instagram.com/officialhellgarden/

Learned to Play Dirty [Official Video]: shorturl.at/apwGT

Spotify: https://open.spotify.com/artist/5TaQEYrbgw7mdKGtVNI2ye

Apple Music: https://music.apple.com/us/artist/hellgarden/1469178501

Deezer: https://www.deezer.com/br/artist/67890532