Banda ‘4 no Sertão’ fará live solidária nesta segunda-feira com o cantor Rick

Em tempos de muitos shows e apresentações remotas, diante do chamado distanciamento social, a segunda-feira, dia 20, véspera de feriado, terá um momento especial. A partir das 18h30 haverá uma live com a Banda 4 no Sertão.

A transmissão contará com a participação do Cantor Rick Sollo. Haverá na apresentação uma nova arrecadação, desta vez em prol de entidades assistenciais por conta do momento de pandemia que estamos vivendo.

A live será transmitida nas redes sociais da banda:

Instagram: @4nosertao

Facebook: 4 no Sertão

“Então galera de Botucatu e região nos ajudem a divulgar para o máximo de pessoas para fazermos o BEM a quem necessita”, diz comunicado da 4 no Sertão.

