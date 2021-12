Atriz botucatuense Camila Lecciolli estará em série da Globo a partir desta segunda-feira, 20

Estreia nesta segunda-feira, 20, na Globo a minissérie “Passaporte para Liberdade”. A produção terá a participação da atriz botucatuense Camila Lecciolli.

O nazismo e os horrores da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Esse é o pano de fundo de Passaporte para Liberdade.

“Tive a honra de fazer parte dando vida a judia Sonja Katz, na primeira produção internacional da Globo e Sony Pictures. Começamos a gravar em 2020 e atravessamos uma pandemia com muita coragem. A história é exatamente sobre isso, coragem. Uma mulher, heroína que salvou inúmeras vidas colocando a sua própria em risco”, postou a atriz em suas redes.

A minissérie, escrita por Mario Teixeira e Rachel Anthony, será dirigida por Jayme Monjardim. A produção conta os feitos de Aracy de Carvalho (1908-2011). Ela foi chefe da seção de passaportes do consulado brasileiro em Hamburgo na década de 1930.

Aracy ajudou muitos judeus ao conceder vistos para eles embarcarem para o Brasil e viverem aqui permanentemente. Na época, o governo brasileiro impedia a imigração de judeus.

A série irá ao ar de forma dublada, porém, foi inteiramente gravada em inglês e estará disponível com áudio original e legenda ativando a Tecla SAP + Closed Captions. A série estará disponível no GloboPlay.

Trajetória da atriz botucatuense

Camilla teve contato com artes desde muito cedo. Trocava qualquer coisa pelo seu piano, teatro ou aula de dança. Aos 14 tendo certeza que sua grande paixão era atuar, se mudou para São Paulo e iniciou o curso profissionalizante da Escola de Atores Wolf Maya. Seu primeiro trabalho foi aos 18, com um notório papel no cinema nacional ao lado de Daniel de Oliveira, no filme “Boca” com 10 indicações e 4 premiações em festivais internacionais.

Em seguida protagonizou sua primeira série para MTV e deu início a faculdade de cinema. Durante esse período, um intercâmbio na New York Film Academy despertou sua curiosidade de se aperfeiçoar ainda mais e logo após sua graduação, se mudou para os EUA. Fez parte do Aaron Speiser Acting Studio e foi treinada particularmente pelo Aaron Speiser, coach do Will Smith. Além de trabalhar no aperfeiçoamento do sotaque americano com Susan Rumor.

Ao retornar ao Brasil um ano depois, Camilla integrou o elenco principal da série PSI (HBO), como Janaína, uma personagem extremamente desafiadora. Mais tarde Indicada ao International Emmy Awards como melhor série dramática.

Em seguida foi convidada a protagonizar o filme francês Papillon, onde também dividiu seu talento compondo a trilha sonora principal. Desde sempre Camilla sempre teve uma ligação muito forte com a música, mantendo aulas regulares de sapateado, jazz, canto e piano. E assim estando sempre presente nos palcos. Concluiu artes dramáticas na American Academy of Dramatic Arts em Nova York em 2017. Ela esteve no elenco de “O Anjo de Hamburgo”, a primeira série internacional da Globo em Parceria com a Sony Pictures. (fonte: site Camilla Lecciolli).

