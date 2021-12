Artista são-manuelense restaura precioso acervo do Santuário da cidade

O projeto faz parte da Lei de Incentivo Cultural Aldir Blanc

O artesão são-manuelense Rodrigo Semprini realiza um trabalho de restauração de peças centenárias do Santuário de Santa Terezinha. Em breve, com a conclusão das obras e a reabertura da igreja, este lindo acervo poderá ser visto por toda comunidade e turistas amantes da Arte Sacra.

A coleção conta com dezenas de quadros e imagens santas produzidas em gesso e madeira trazidas da Europa para São Manuel. Com a desativação do antigo Seminário, ficaram por mais de uma década esquecidas na torre do santuário.

“Trago na memória a lembrança de que, ainda criança, na fila à espera da merenda, ficava admirando as Estações, já desgastadas pelo tempo, da lindíssima Via Sacra que ficava nas paredes do refeitório do Seminário, onde na época funcionava a Escola Primária Augusto Reis. Mal imaginava que quase trinta anos depois teria eu a honra de restaurar tão rico e importante acervo de Arte Sacra”, comemora o artista.

Há muitos anos, o acervo passou por uma restauração feita pelo artista plástico Reinaldo dos Santos. No momento, além da restauração feita por Rodrigo, os sobrinhos do saudoso padre João Batista Bisio que residem na Itália, Gian Carlo Artulio e Maria Antônia, também colaboram com a reforma do Santuário. “Com a conclusão da reforma do nosso lindo Santuário, um dos principais pontos turístico-religioso da nossa cidade, coube a mim o prazer de resgatar os traços originais de tão bela obra”, conclui Semprini.

Esse projeto só se tornou possível graças a Lei de Incentivo Cultural Aldir Blanc, promovida pelo Governo Federal, a Prefeitura Municipal, através da Diretora de Cultura e claro, a Paróquia São Manuel.

Compartilhe esta notícia