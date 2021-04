Artista botucatuense ganha destaque internacional envelhecendo famosos que já morreram

Hidreley Diao combina seu talento artístico, com inteligência artificial e Photoshop para conseguir um resultado surpreendente

Esse ai em cima seria o grande ídolo Ayrton Senna se ainda estivesse vivo, sob o olhar e o talento do artista botucatuense Hidreley Diao. Ele desenvolveu uma técnica que combina seu olhar artístico, com a utilização de Inteligência Artificial e Photoshop.

“Eu uso três aplicativos e o Photoshop. Geralmente os aplicativos para envelhecer mostram a pessoa em uma idade bem avançada, nunca chega na idade real que precisamos. Por exemplo, tem celebridades que estariam com 50 anos hoje, ou 40”, explicou Hidreley.

O projeto desenvolvido por ele na plataforma Bored Panda ganhou notoriedade internacional e vários jornais e revistas publicaram artigos sobre a arte de Hidreley.

“Infelizmente, muitos atores, cantores e celebridades deixam este mundo muito cedo. Muitos fãs ficam com o coração partido e lamentam sua morte por um longo tempo. Mesmo que eles não estejam mais conosco, eles sempre estarão em nossos corações e memórias. Sem falar no legado e na beleza que deixaram para trás: filmes, músicas e um grande impacto nas pessoas, na cultura e às vezes no mundo inteiro. Decidi pegar aplicativos de inteligência artificial e Photoshop e ver se consigo reviver essas celebridades para ver como seriam se estivessem conosco hoje. A inteligência artificial, é claro, está longe de ser perfeita. Algumas dessas imagens parecem assustadoras, outras não mudam muito a celebridade”, contou.

Confira algumas celebridades que nos deixaram e que foram retratadas pelo artista:

1. John Lenon – 81 anos

2. Elvis Presley – 86 anos

3. Steve Irwin – 59 anos

4. Freddie Mercury – 75 anos

5. Whitney Houston – 58 anos

6. Marilyn Monroe – 95 anos

7. Bob Marley – 76 anos

8. Lady Diana – 60 anos

9. Príncipe – 63 anos

10. Tupac Shakur – 50 anos

11. James Dean – 90 anos

12. Michael Jackson – 63 anos

13. Amy Winehouse – 38 anos

14. David Bowie – 74 anos

Crédito da foto: Instagram / hidreley