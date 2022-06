AAB realiza Seresta Junina no sábado, dia 25

A Seresta Junina da AAB vai ser “bão demais, sô”. A Associação Atlética Botucatuense está preparando uma festa especial para você curtir a época mais deliciosa do ano com muita música e dança.

Será no dia 25 de junho, sábado, a partir das 21h00 no Salão Social da AAB. Com ambiente agradável, decoração típica e muita música dançante.

A apresentação musical ficará por conta da banda “Tom Maior”, da cidade de Marília, com um repertório dançante e diversificado.

A Associação Atlética Botucatuense, convida a todos para comparecer e prestigiar a tradicional Seresta Junina.

E vem aí a festa julina da AAB, que será no dia 16 de julho (sábado) das 15h00 às 22h00 com comidas típicas, quadrilhas, música ao vivo, brinquedos, brincadeiras e muita alegria!

AAB – NOVOS TEMPOS

SERVIÇO:

SERESTA JUNINA DA AAB

• Local: Salão Social da AAB (R. Gen. Júlio Marcondes Salgado, 411 – Centro).

• Data: 25 de junho (sábado)

• Horário: A partir das 21 horas

• Apresentação: Musical Tom Maior

• Sócios: Grátis

• Não Sócios: R$30,00

• Mesas: R$50,00 (4 pessoas)

• Contato: (14) 3882-1866

*Traje típico junino

Vai tá bão demais, sô!

