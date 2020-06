TENENTE CORONEL JOSÉ SEMENSATI JUNIOR ESTÁ DE VOLTA À NOSSA CIDADE

Na manhã do último dia 9 de junho, em meio a muitos abraços de coração, até porque o distanciamento implantado no salão “dono” do evento não permitiu aquele “téte a téte”, barrado pelo Ministério da Saúde que também cobrou o uso de máscara e de álcool em gel para todos os presentes – aliás, medidas que foram seguidas à risca nesta solenidade – e uma satisfação muito grande estampada no semblante de todos os convidados, o 12º Batalhão do Policiamento do Interior – 12º BPM I, agora sob o comando do Tenente Coronel José Semensati Junior, recepcionou nas suas instalações, lá nos altos da Avenida Dom Lucio, diversas autoridades da terrinha, e alguns da região, como os Delegados da Polícia Federal, Doutores Rafael Dobra Arakaki (meu amigo de longa data e “boleiro” dos bons) e Enio Bianospino (titular da Policia Federal de Bauru), para a apresentação do esboço do plano de comando que o “botucudo de carteirinha” José Semensati Junior irá implantar em todas as cidades da região que estão sob as “guardas” do 12º BPMI.

Uma cerimônia simples em tudo; porém, um encontro de autoridades de nível elevado para “nóis” botucatuenses que, em anos passados, tivemos a felicidade de curtir a alegria de ver a nossa hospitaleira e solidaria “CIDADE DOS BONS ARES E DAS BOAS ESCOLAS”, ser condecorada com vários títulos de “CIDADE MAIS SEGURA PARA SE VIVER”. Aliás, é prazeroso demais relembrar que nesses tempos, dois expoentes das nossas forças de segurança, o Doutor Antonio Soares da Costa Neto, o estimado Toninho Marvadeza, Delegado Seccional de Polícia, que merecidamente goza a sua aposentadoria e o então Capitão PM José Semensati Junior, não abriram mão de uma parceria selada – que também teve a nossa Guarda Municipal – cujo único objetivo era dar segurança a toda à população botucatuense.

Graças a Deus e à competência desses profissionais, por quase uma década ficamos no topo de avaliações como cidade mais segura.

Voltando a esse acontecimento que praticamente deu “boas vindas” ao novo comandante do 12º BPM I – mesmo já estando em plenas atividades – ele foi logo anunciando os principais integrantes da sua equipe. Apresentou o Subcomandante do Batalhão, Major PM Fábio Zanata Pazim e o Major PM Alexander Cagliari Machado, que responderá pela Coordenadoria Operacional; e também os Capitães PM Anderson Wilian Marioto (que comandará a 1ª CIA), Marcelo Alves de Almeida (Comandante da 3ª CIA) e Fabiano Leon de Oliveira Thomassian, que terá a incumbência de chefiar a Seção de Polícia Militar e Disciplina. Um pouco mais adiante, antes de ofertar a palavra aos seus convidados que não foram poucos (Mario Eduardo Pardini Affonseca, Prefeito Municipal; Fernandinho Cury, Deputado Estadual; Marcelo Emilio de Oliveira, Secretário de Segurança do Município; Doutora Cristina Escher, Juíza de Direito; Doutora Cláudia Rodrigues Caldas Lourenção; Doutor Nuno Augusto Pereira Garcia, Presidente da OAB-Botucatu; Professor André Luiz Balbi, Superintendente do HC/FMB; Professor Pasqual Barreti, Diretor Científico da FAMESP; Doutor Lourenço Talamonente Neto, Delegado Seccional de Polícia; Doutor Celso Olindo, Delegado da DIG; Edinei Lázaro da Costa Carreira, Presidente do Poder Legislativo Botucatuense; Leandro Carreira Destro, Comandante da GCM; Clóvis de Almeida Martins, Presidente do CONSEG e o vereador Subtenente PM Laudo Gomes da Silva, representando todos os “veteranos” da Polícia Militar); pena que, por conta da Pandemia, os nossos amigos da imprensa local não puderam ser convidados – o ilustre comandante de maneira muito emotiva, citou a importância de trabalhar perto da família, lembrando, inclusive, do seu amigo, Tenente Coronel Agrella que voltava para a sua terra natal (Sorocaba); e depois, “recheou” o evento, contando um pouquinho do muito que vivenciou no município de Avaré, onde comandou, por pouco mais de dois anos, o 53º BPM I e que, segundo ele, é uma cidade muita envolvida com presidiários, pois, naquela região existem seis penitenciárias (sendo uma de segurança máxima), sete Fundações CASA; um CDP e um centro de ressocialização. Fez questão de dizer da alegria que sentiu em agregar e valorizar todos os “veteranos” da corporação daquele batalhão, e por fim, falou (e fez questão de mostrar um vídeo) de um projeto (Escolinha da PM) que a gloriosa Polícia Militar desenvolve em Avaré e Jau, com crianças matriculadas em escolas públicas. Por sinal, esse brilhante programa que enfoca, com muito entusiasmo o CIVISMO e a CIDADANIA, implantado em 2018 com 400 crianças, e no ano de 2019 chegou a acolher mil jovenzinhos. Palmas, muitas palmas merece este programa!

“Bão”, aí sucederam-se os discursos. Que maravilha! Que momento inesquecível Deus me proporcionou (aliás, um convite honroso que recebi)! Como é bom ouvir Juíza de Direito, Promotora de Justiça, Delegado Federal, Prefeito Municipal, Deputado Estadual, cidadãos simples que ocupam cargos relevantes, enfim, autoridades diversas, “falando a mesma língua”! E tem mais: como é gratificante saber que num país, onde ninguém está entendendo ninguém, ou melhor, numa PÁTRIA, onde muitos “picaretas” da pior espécie, mas, que ocupam cargos eletivos, “se acham” dono de tudo, ainda existem pessoas comprometidas com a ORDEM e o PROGRESSO. Quantos discursos valiosos ouvimos dos convidados! Algo bastante admirável neste triste momento pelo qual o nosso país passa. Evidentemente que o Comandante Semensati fazia por merecer todo reconhecimento dos oradores, afinal, a grande maioria dos presentes o acompanha, há anos, e sabem das suas reais qualidades, no entanto, aquela mistura de comprometimento, solidariedade, parcerias, trabalho, lealdade, dedicação, seriedade, legalidade e outros adjetivos, que nortearam as manifestações dos oradores, deu um brilho ainda maior neste encontro que, mesmo marcado sob a pressão da Pandemia que, volto a dizer, seguiu à risca todas as orientações sanitárias vigentes, demostrou ser para muitos dos presentes, o fato mais agradável ocorrido durante essa abençoada “quarentena” que parece não ter fim.

Rubens de Almeida – alemão/alemao.famesp@gmail.com