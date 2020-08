O GRANDE CANTOR MATAGROSSO, DA DUPLA SERTANEJA MATOGROSSO & MATHIAS, VISITOU AS CASAS DE APOIO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS

Eta “nóis”! Esse nosso Brasil é, de fato, um país maravilhoso, onde a sua gente, num “piscar de olhos” se enche de alegrias e curtem alguns momentos que se tornam inesquecíveis, tal a felicidade que um ídolo, seja ele um artista de novelas, um jogador de futebol, ou até mesmo um cantor renomado da música brasileira, consegue proporcionar através da sua presença!

Pois bem, foi exatamente isso que aconteceu na manhã da última quinta–feira (13/08), nas dependências das nossas Casas de Apoio do Hospital das Clinicas. Um número enorme depessoas (funcionários, dirigentes do HC e pacientes que utilizam aqueles abrigos) quase foram à loucura com a estada do cantor sertanejo João Batista Bernardo, o sempre simpático e atencioso Matogrosso da dupla mais famosa do país MATOGROSSO & MATHIAS.

Que maravilha poder receber um cantorrenomado, que esbanja simpatia e atenção para com os seus fãs, num ambiente cuja simplicidade é bem parecida à do ídolo visitante.

Como é prazeroso, sentir a felicidade de pessoas que jamais imaginavam um dia “sair na foto” abraçado com o seu ídolo. Enfim, tudo isso ocorreu naquelas pouco mais de duas horas em que esse monstro da voz esteve conosco.

Meu amigo Matogrosso sequer imaginaria queseria “atropelado” por muitas das suas fãs, numa manhã, cheio de surpresas e que “arrebentou” o coração, não só o dele, mas de muita gente, tanto que a sua consulta médica (um probleminha em um dos seus joelhos) com o Doutor Paulo Silvares, motivo da sua vinda à nossa cidade, atrasou mais de uma hora. Acredite! O “home” é carismático demais. Ele só esperou terminar a consulta para voltar ao meio da galera (na sua maioria mulheres) que o aguardavam para continuar tirando fotos e gravando vídeos. Que dia inesquecível pra todos que lá estiveram! Nem mesmo a Pandemia conseguiu atrapalhar o sucesso daquele inesperado encontro do artista com as suas fãs, até porque, o comando das Casas fez questão que todas as recomendações sanitárias fossem respeitadas rigorosamente.

O mais importante ainda estava por acontecer. Jamais, eu e a minha colega de lutas e lutas pela implantação das casas de Apoio, Solange de Moraes, deixaríamos de aproveitar uma oportunidade tão preciosa como esta, para realizar um sonho que, há quase quinze anos, buscávamosincansavelmente: encontrar um PADRINHO para “adotar” as nossas quatro moradias. Com aval irrestrito do nosso Superintendente Professor André Luiz Balbi, que também estava presente, fizemos o convite. Meu Deus! Quase caímos para trás quando recebemos um SIM tão carinhoso que, foi muitíssimo festejado por todos nós. Se Deus quiser, nos próximos dois meses, oficializaremos esse convite. Glória!

Quem diria hein! Meu amigo, João Batista Bernardo, um dos maiores cantores do Brasil, proprietário de uma das mais lindas fazendas do município de Pardinho, a bela ESTÂNCIA QUEDA LIVRE e que sempre esteve tão pertinho de nós, ser empossado como EMBAIXADOR das Casas de Apoio do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu! Muitíssimo obrigado meu DEUS. Com certeza, daqui pra frente, os nossos irmãos (de todos os cantos do país) que vêm a Botucatu, mais propriamente, no nosso HC, buscar recuperar a sua saúde e que, com graças a Deus e a atenção dos meus amigos colaboradores das casas, sempre foram bem cuidados, agora terão também a força de um cidadão que, apesar de todo o seu prestígio nacional e internacional, nunca deixou de lado a sua invejável GENEROSIDADE.

Por fim, bastante feliz e profundamente realizado, quero deixar registrada a minha gratidão a cinco pessoas especiais da nossa sociedade, que foram decisivas na visita que o Matogrosso nos fez na semana passada: meus amigos, Doutor Paulo Silvares, respeitável especialista de joelhos do nosso HC; Luiz Fernando Rodrigues, meu colega da Casa de Apoio; Elenice Rolim, que no sábadoacompanhou o nosso convidado até o HC para a realização de exames; o estimado Ednilson de Andrade Guassu, motorista do HC e o “pardinhense de carteirinha”, radialista dos bons e proprietário da Rádio Paixão FM, Dorival Corulli. Salve, salve o EMBAIXADOR das CASAS DE APOIO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICIDA DE BOTUCATU!

Rubens de Almeida – Alemão/[email protected]