O BOM FILHO À CASA TORNA!

“Eta” vidinha interessante esta nossa né! Mesmo com o nosso país de “ponta cabeça”, por conta dessa Pandemia (aqui na terrinha a situação também é bastante preocupante) e, mais ainda, com a classe política brasileira não se entendendo de jeito nenhum, eis que Deus, mais uma vez, utilizou toda a Sua Proteção para fazer “voltar para a casa” um filho que tem uma folha de serviços prestados a nós botucatuenses, de causar inveja: o Tenente Coronel PM José Semensati Junior. A partir de segunda feira este moço será o novo Comandante do 12º Batalhão de Policiamento do Interior, sediada aqui na nossa hospitaleira Botucatu, lá pertinho da gloriosa Associação Atlética Botucatuense.

Quem não se lembra das duas gestões do querido e amado por todos, João Cury Neto à frente da municipalidade, onde a “CIDADE DOS BONS ARES E DAS BOAS ESCOLAS” ostentou, de maneira honrosa e, por vários anos, o título de CIDADE COM MAIS SEGURANÇA PARA SE VIVER, dentre os municípios com menos de 200 mil habitantes? Pois bem, nessa época a segurança aqui da terrinha estava sob o comando do Tenente Coronel Jorge Duarte Miguel (que tinha no então Major Semensati, o seu “homem de confiança”) e do Delegado Seccional de Polícia Doutor Antonio Soares da Costa Neto. Muitos foram os abusos cometidos por bandidos que acabaram desarticulados. A Bandidagem passava longe da nossa cidade.

Pena que o “relógio do tempo” não “segurou” no exercício das suas funções o “parceiro chave” desse sucesso que alcançamos por quase uma década, o Delegado Seccional, Doutor Antonio Soares da Costa Neto, meu querido amigo “Doutor Marvadeza”, que hoje goza merecidamente a sua aposentadoria; porém, esse gigante da nossa Polícia Civil que, sempre apostou na volta do Coronel Semensati para comandar o 12º BPM I, soube (e muito bem) escolher o seu sucessor, o também dedicado e competente Doutor Lourenço Talamonte Neto. Botucatu que contava com o comando do Sorocabano Tenente Coronel Fernando de Agrella desde o ano passado – e que merecidamente também volta para perto da sua família – e vinha vivendo muita tranquilidade na área de segurança, agora volta a sonhar com aquela parceria selada, naqueles tempos, entre as forças de Segurança do município (Policias Civil, Militar e a Guarda Municipal) que deu muito certo; aliás, PARCERIAS, que sempre fizeram parte do perfil de atuação do comandante José Semensati Junior. É só aguardar pra ver.

“Bão”, como botucatuense de carteirinha e amigo, destas duas expressões do quadro de militares da gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo – o sempre fino e educado Tenente Coronel Fernando Agrella, e o também dedicado e respeitável José Semensati Junior – tenho que abrir o meu coração para deixar a ambos, a minha mensagem: como não tenho dúvida nenhuma que vocês continuarão a revelar todo o talento, “dentro de casa”, o mesmo dispensado nos Batalhões aonde vinham comandando, me apego tão somente no desejo de que esta “volta pra casa” – até porque vocês voltarão a trabalhar pertinho da família, e isso faz muito bem – seja valiosíssima e tenha exatamente o peso daquele dito popular muito pronunciado em situações assim e que, de maneira muito feliz, ousei utilizar como título deste meu “conto” semanal: “O BOM FILHO À CASA TORNA”! Sejam bem vindos aos seus “lares”, caros amigos, Tenente Coronel PM Fernado Agrella e José Semensati Junior! Bola “pra” frente meus irmãos! Que Deus, na Sua Infinita Bondade, jamais deixe de ampará-los.

Voltando a “falar” desta figura vivaz (José Semensati Junior) que, por forças do regulamento da Instituição Polícia Militar – tão logo foi promovido a Tenente Coronel – nos deixou para comandar o 53º BPM I de Avaré, onde também “construiu“ um ciclo de amizades enorme naquela localidade, por sinal, um fato comum na vida deste Oficial que, desde que chegou a Botucatu, no final da década de 90 – tendo, inclusive, comandado, por algum tempo, a 2ª Companhia do 12º BPMI, com sede em São Manuel; a 1ª Companhia de Botucatu, além de outros comandos internos no 12º Batalhão – só conquistou amigos dentro e fora da corporação.

Acredite, prezado amigo Semensati, a cidade está em festa com a sua volta. A quantidade de pessoas amigas festejando nas redes sociais é algo muito gratificante. Gostaria muito de relatar um pouquinho só, das mensagens que “rolaram soltas” na internet, sobre esta notícia que foi publicada no Diário Oficial de quarta feira (27/05), no entanto, senti-me impossibilitado de realizar esse intento. Resolvi então escolher dois amigos, os primeiros a se manifestar no WhatsApp (o empresário Marcos Dalaqua, proprietário do “badalado” Restaurante Sinhô & Sinhá e o Coronel PM Jorge Duarte Miguel), como representantes de todos aqueles que gostariam de te abraçar. Tenho absoluta certeza, que até o digno Prefeito Municipal Mário Pardini, seu grande companheiro de longa data, depois de tantos desencontros que “caíram no colo dele”, nos últimos três meses do ano (primeiro aquele temporal que arrasou a cidade, e depois a chegada da Pandemia), parou para curtir tão preciosa notícia.

Parabéns, grande Tenente Coronel, José Semensati Junior, por todo reconhecimento! Muito sucesso nessa sua nova “empreitada”!

Rubens de Almeida – Alemão/alemao.famesp@gmail.com