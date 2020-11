NOSSAS CASAS DE APOIO NÃO PARAM DE CONQUISTAR PADRINHOS!

Apesar de estarmos vivendo um ano difícil com essa Pandemia que parece não nos dar tréguas, afinal, é um “vai e vem” de informações desencontradas que deixa a todos “nóis” perdidos e sem a mínima noção de como será o nosso amanhã, mesmo assim, percebemos que a nossa gente não deixa de lado, em hipótese alguma, o seu espírito generoso, principalmente, o nosso empresariado.

Nesses anos todos, muitos empresários da área alimentícia e de produtos de higiene e limpeza, e também, muitos grupos de amigos, por muitas e muitas vezes vieram ao nosso encontro, com o objetivo de nos ajudar e, em todas, as doações que fizeram tiveram um peso bastante significativo – por sinal, no mês passado uma empresa do ramo de alimentação muito forte e que tem um comprometimento enorme com a sociedade (a Rede de SUPERMERCADOS CONFIANÇA) nos procurou para comunicar que o seu departamento social realizará um evento social em dezembro, e parte dos recursos angariados serão destinados às Casas de Apoio. Glória!

Desta vez, um grupo de pessoas de uma empresa da Construção Civil aqui da terrinha (a Empreiteira REOBOTE), tendo à frente os seus pilares maiores, os meus amigos Jacques Alves Bezerra e Cezar Eduardo de Gouveia Peres (proprietários) veio nos visitar, acompanhados de muitos itens alimentícios (biscoito, leite longa vida, etc), um cheque nominal de R$ 9.398,50, arrecadados numa LIVE SOCIAL que a empresa fez, e uma quantidade enorme de carinho que a “nóis” foi oferecido por seus colaboradores, inclusive pela talentosa menina Ingride, que mostrou um pouco do seu talento, na hora dos agradecimentos. Até ai, a alegria já era algo indescritível.

Eis que durante a visita, esses meus amigos souberam que na semana seguinte, iríamos “correr atrás” de parceiros que pudessem nos ajudar na construção de um salão que servirá como nosso ALMOXARIFADO. Acredite! Esses moços (Cezar e Jacques), sem titubear disseram com todas as letras: ”… VAMOS DOAR TODO O MATERIAL PARA A EXECUÇÃO DESSA OBRA…”. Meu Deus, que alegria! Vivi alguns minutos incríveis, que jamais sairão da minha memória. Confesso que o meu sentimento de gratidão naquele momento transbordou, não só em lágrimas de alegria, mas também, na certeza de que neste mundinho que não é de ninguém, nem tudo está perdido.

É minha gente, Deus é, de fato, muito PODEROSO! Quem diria que, mesmo eu estando próximo de completar 52 anos de serviços prestados a uma Instituição FCMBB/UNESP que me ajudou a construir uma família, sendo pai de três filhas e avô de outras três preciosidades; ofertou-me a chance de qualificar as três heranças, em universidades particulares, e que me deu a graça de construir uma valiosa galeria de amigos de todas as classes sociais, ELE ainda tivesse “tempo” de me oferecer tanta satisfação cuidando de gente nas nossas Casas de Apoio e recebendo surpresas agradáveis como esta? Só mesmo ELE consegue explicar tudo isso! Obrigado meu Deus!

Queridos amigos, Jacques e Cezar, que Deus transforme todo esse contentamento em bênçãos e bênçãos a vocês e suas famílias. Em nome de todos os meus colegas funcionários das casas e dos meus superiores no Hospital das Clínicas e na FAMESP, receba a nossa eterna gratidão. Com certeza ELE, o nosso PAI se incumbirá de também agradecer-lhes, ofertando-lhes bastante saúde, paz e muito sucesso profissional. Vocês serão sempre nossos padrinhos especiais!

Rubens de Almeida – Alemão/[email protected]