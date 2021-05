MAIS UMA BRILHANTE INICIATIVA DO BEM, COROADA DE PLENO ÊXITO!

Eta “nóis”! Quem diria que um dia, eu seria parceiro de uma grandiosa instituição que presta bons serviços ao público, que me “abraçasse” neste triste momento que todos estamos enfrentando? Quem diria que, numa Pandemia (que parece não ter fim), eu encontraria alguém que estivesse disposto a exercer responsabilidade social e se propusesse a contribuir, neste período de tanta escassez? Eis que, para a minha felicidade, encontrei na minha caminhada, não só o 12º BPMI – Batalhão do Policiamento do Interior – Corporação de peso, que por sua natureza, já presta relevantes serviços públicos, como o seu comandante, o tenente Coronel José Semensati Junior, oficial do mais alto nível, que além do seu invejável grau de profissionalismo, tem em si muita (muita mesmo) generosidade, que nos abraçou afetivamente.

Que bom! Mas, e ai, o que me trouxe este abraço, além de muito carinho com a causa? Minha gente, este abraço ultrapassou todas as fronteiras do seu significado! Por sinal, este grande comandante, sabedor das dificuldades que inúmeras famílias botucatuenses e, de outras localidades da região, vêm sofrendo, resolveu trocar todas as festividades alusivas ao 53º aniversário do Batalhão, por uma campanha que visou arrecadar alimentos para famílias que estão sendo castigadas – pelo descaso dos responsáveis por supri-los neste estado de calamidade, pelas medidas sanitárias impostas para evitar a propagação do novo Coronavírus, assim como socorrer as nossas Casas de Apoio do Hospital das Clínicas (quatro ao todo). Muito importante dizer que as casas de apoio formam uma entidade que acolhe, carinhosamente, todos os pacientes, bem como os seus acompanhantes que vêm ao nosso Hospital das Clínicas, na busca de recuperar a sua saúde. Meu Deus, que belíssima atitude!

Pois bem, esse grande ser humano reuniu toda a sua corporação na execução desse objetivo. Trabalharam e trabalharam muito para o sucesso desta campanha. Não bastasse isso, ele buscou nas demais forças de segurança do município (a Guarda Municipal e a Polícia Civil) um suporte para aumentar o retorno positivo pra essa missão, e também “apelou” pra sociedade, que participasse dessa abençoada ação de solidariedade. Glória! Ao final, desta iniciativa, os frutos almejados foram alcançados. Nada menos do que 234 cestas básicas e, mais de 612 litros de leite longa vida, foram arrecadados em menos de uma semana de campanha.

Aliás, no seu encerramento, muitas autoridades da terrinha foram chamadas pra dar o seu aval, ou melhor, pra consolidar o sucesso desta empreitada. Figuras expressivas da nossa sociedade, como a Presidente do SINCOMERCIO, a sempre prestativa e comprometida Fatima Baldini; Doutora Cristina Escher, digna Juíza de Direito; Doutor Lourenço Talamonte, Delegado Seccional; Clovis de Almeida Martins, Presidente do CONSEG; tenente Gilnei Gonçalves de Castro, Delegado do Serviço Militar do EB de Botucatu; Marcelo Emilio de Oliveira, Secretário de Segurança do Munícipio; Rodrigo (Palhinha) Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Botucatu; André “Curumim” Rogério Barbosa, Secretário do Governo Municipal; Leandro Carreira Destro, Comandante da Guarda Municipal; Doutor Nuno Augusto Pereira Garcia, Presidente da OAB Botucatu; o vereador Laudo Gomes; duas profissionais ligadas à saúde: Mara Silvia Carmelo, Diretora Técnica da Vigilância Epidemiológica de Botucatu e Maria Salete Carli Moreno, Diretora Técnica de Saúde II – Grupo de Vigilância Epidemiológica de Botucatu – GVE XVI, e obviamente, “nóis” que representamos as Casas de Apoio do Hospital das Clínicas da UNESP, de maneira bastante emocionante, saíram no “retrato”, juntamente com toda a arrecadação!

Como não se lembrar da importância dos oficiais do Batalhão (Major Cagliari, Subcomandante do Batalhão; Major Thomassian, Coordenador Operacional; Capitão Cunha, Comandante da 2ª Companhia; Capitão Marioto, Comandante da 1ª Companhia; Capitão Márcio Alves, Oficial do Estado Maior; Capitão Torres, Comandante da Força Tática; Tenente Pimentel, relações Pública da unidade (muito bem auxiliado pela Cabo PM Aline); Tenente Bernardineli, do Estado Maior; Tenente Elizandra (Dentista) em todo o desenrolar dessa vitoriosa “empreitada”? E do “grito” em forma de “pedido de socorro”, que inclusive, ganhou todas as redes sociais, “jogado ao ar”, pelos meus amigos Fábio Junior, um dos maiores ídolos de todos os brasileiros, e o também renomado cantor, hoje, EMBAIXADOR das Casas de Apoio, Matogrosso, da dupla sertaneja (que está explodindo em todo o Brasil), Matogrosso & Mathias? Tudo foi maravilhoso! Parabéns a todos!

Que Deus, na Sua Infinita Bondade, abençoe todos os integrantes da Corporação POLÍCIA MILITAR, em especial, o seu alto comando, na pessoa do Tenente Coronel Semensati, que teve esta brilhante, oportuna e vitoriosa iniciativa; e que ELE também continue nos iluminando e, mais ainda, que afaste de todos “nóis”, o mais breve possível, este terrível vírus.

Por fim, que Deus, o TODO PODEROSO continue iluminando o nosso caminho por este mundinho de ninguém e todinho passageiro; e que tenhamos sempre a oportunidade de poder unir pessoas de bem e ajudar aos que enfrentam as dificuldades de sobrevivência. Que venham sempre ao nosso encontro, instituições e, principalmente, pessoas (exatamente como o Coronel Semensati), que tenham como objetivo viver com Deus no coração e nos ajude a ajudar quem precisa!

Rubens de Almeida – Alemão

