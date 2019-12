FELIZ NATAL!

“… ENTÃO É NATAL, E O QUE VOCÊ FEZ? O ANO TERMINA E NASCE OUTRA VEZ.

ENTÃO É NATAL, A FESTA CRISTÃ, DO VELHO E DO NOVO, DO AMOR COMO UM TODO.

ENTÃO É NATAL, E UM ANO NOVO TAMBÉM; QUE SEJA FELIZ QUEM, SOUBER O QUE É O BEM…”.

(Simone)

Nada como os lindos dizeres que compõem a letra desta maravilha de música, muitíssimo bem interpretada por uma das rainhas da MPB, a cantora Simone, para refletirmos sobre o triste momento por que passa grande parte do povo brasileiro e, mais ainda, para fazermos um balanço de como foi o ano que está próximo do seu final.

Então é NATAL, e o que você fez? Só criticou o governo? Só ficou vendo grande parte da mídia Nacional, em especial alguns canais de TV, mostrarem o que eles têm interesse em mostrar, e não a realidade que a NAÇÃO BRASILEIRA está vivendo? Ah, e para os nossos irmãos que, graças aos governos anteriores, passam “agua ‘pro’ peito” para sobreviverem, você estendeu a sua mão? Aliás, quis Deus, que ao longo de todo este ano que está por se encerrar, eu me deparasse com famílias que, infelizmente, amargam a triste dor da fome e da miséria, aqui, na nossa sempre solidária, hospitaleira e acolhedora Botucatu! Que pena!

Foram raras às vezes, que me atrevi utilizar este precioso espaço, com coisas desagradáveis; no entanto, desta vez, resolvi mostrar, apenas um pouquinho, da revolta que me faz companhia, ao ver nas redes sociais, principalmente, no Facebook, muita gente “falar” disto ou daquilo, e de SUGESTÃO, não vejo nada. O que tem de gente torcendo contra o país é algo assustador. Na minha modesta opinião, o Brasil está no caminho certo!

Caro leitor, voltando ao tema que me proporcionou inspiração para enviar-lhe os meus desejos de um bom e Sagrado NATAL, preciso insistir na pergunta: o que você fez (inclusive, eu)? “Bão”, confesso que há muito tempo, não fico à frente dos aparelhos de TV (não consigo assistir nem futebol, mesmo porque, não concordo com o que ganha um jogador de futebol); também, jamais critiquei este governo e, muito menos, deixei de oferecer o meu abraço àqueles que vieram ao meu encontro. Por sinal, apesar das tristezas que “caíram no meu colo”, durante os 360 dias do ano, “nóis”, nos “juntamos” aos abraços de um “punhado” de amigos, e fizemos SIM a nossa parte.

Ao longo de todo este, 2019, realizamos várias campanhas com a ajuda dos ouvintes de uma emissora que pulsa SOLIDARIEDADE, aqui na terrinha, a nossa amada Rádio Municipalista; participamos com firmeza, do Mc Dia Feliz, fazendo festas em diversos locais, com aval do amigo Paulinho Nogueira, um cidadão muito solidário; realizamos várias festas com a criançada de Vitoriana, Porto Sayd, Riviera, Rubião Junior e também das Casas de Apoio do HC e FAMESP, no Domingo de Páscoa, no Dia das Crianças e agora nos dias que antecedem o Natal; com muita satisfação fizemos um Jantar Beneficente para as Casas de Apoio, com tudo doado pela rede de Supermercados CONFIANÇA e, por fim, recebemos muitas doações vindas de parceiros. A última, realizada no inicio deste mês, entre os funcionários de uma empresa de produtos alimentícios e nutricionais, a GNUTRA, que “chacoalhou” o coração de todos nós, pois, nada menos que 500 quilos de alimentos foram arrecadados para as nossas casas. Por sinal, este é o segundo ano consecutivo, que recebemos doações do pessoal da GNUTRA e, esses donativos, com certeza, vieram numa ótima hora. Enfim, vida que vai adiante! Glória!

De modo muitíssimo grato, peço a sua licença, prezado leitor, para agradecer e desejar a todos aqueles amigos que “trilharam” junto de todo o nosso Grupo de Amigos, nas diversas ações que desencadeamos na cidade, um FELIZ e ABENÇOADO NATAL, e um ANO NOVO, repleto de boas realizações. Muito obrigado pela companhia, caros amigos: Fernando Borgato, Juninho Colenci, Sérgio Paulo da Silva, Tiago Manzini, Doutor Junot de Lara Carvalho, Carlos do Som, Doutor José Roberto Pereira, Doutor Antonio Carlos Amando de Barros, Doutor Sérgio Aun, Fernando Azanha, Sidnei Goez, Marcão Dalaqua, Doutor Mário Colombeli, Lucio do Berimbau Auto Peças, Juninho Manzini e a sua “alma gêmea” Andrea, Carlinhos da Seven Motors, Cesar e o Jaques da Construtora Reobote, Rodrigo Martins, Doutor Luiz Vane, Doutor Osvaldo Paes de Almeida, Doutor Sérgio Canuto, Luciano Panhosi, José Geraldo Batista da Silva, Beto Salomão, Mario Degan, Sidney Antonio da Silva, Doutor Ezinho Fusco e outros que, infelizmente fugiram à minha mente.

Também de maneira bastante especial, quero agradecer e desejar tudo de bom aos diretores e funcionários da GNUTRA, uma empresa que preza (e muito) o seu compromisso social; da sempre acolhedora ASU – Associação dos Servidores da UNESP, na pessoa da sua Presidente Claudia Suzana Tomazini e do seu Tesoureiro Djalma Santos Bovolenta, da Rede de Supermercados Confiança e da gloriosa Associação Atlética Ferroviária. Feliz Natal e um Ano Novo cheio de coisas boas a todos!

Rubens de Almeida – Alemão/alemao.famesp@gmail.com