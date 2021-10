EXPRESSIVA FIGURA DA NOSSA SOCIEDADE É CONDECORADA PELA CÚPULA DA PM DE SOROCABA

Na manhã da última sexta feira (08/10), a cidade de Sorocaba foi palco de uma das solenidades mais concorridas e mais valorizadas entre as inúmeras que ocorrem no seio da sociedade paulista; o Comando do Policiamento do Interior 7 – CPI 7, realizou a cerimônia de Outorga do “COLAR EVOCATIVO AO SEXCENTENÁRIO DA REVOLUÇÃO LIBERAL DE 1842”. Que festança bonita! Muitas autoridades (vereadores, prefeitos, deputados, personalidades médicas, policiais civis e militares e outras tantas) se misturaram aos condecorados e seus convidados, o que deu um brilho ainda maior a esse tradicional evento que, a cada ano que passa, ganha proporções à altura da sua magnitude.

A finalidade dessa Comenda é homenagear personalidades civis e militares/e ou Instituições públicas ou privadas, que tenham prestado relevantes serviços ao Estado de São Paulo e a seu povo, de maneira a engrandecer a Polícia Militar paulista e a lembrança de seus principais líderes, exatamente como foi o renomado Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar.

Pois bem, nossa hospitaleira e solidária Botucatu, quase sempre tem algum cidadão diferenciado, que é lembrado pra receber essa condecoração. Obviamente que para isso acontecer, a cidade, ou melhor, o que nela se destaca por seus importantes atributos, em especial, no setor da SEGURANÇA deve fazer por merecer, a ponto de ter a sua indicação levada para observação da cúpula que avalia “quem é quem”.

Com as graças de Deus, nossa cidade conta com um comando no seu Batalhão de Policiamento (52° BPM I) que está atento, não só no que diz respeito à manutenção desse alto nível de segurança que há anos é oferecido à nossa população, mas também no que tange a dar o devido valor àqueles que “fazem a sua parte”.

Foi exatamente isso que ocorreu nessa indicação. O nosso querido amigo, Vanderlei dos Santos, âncora do programa matinal de maior audiência na cidade, o programa “A MARRETA” – aliás, é bom que se diga: esse matutino presta relevantes serviços a todos nós botucatuenses, não só no quesito informação, como também em SOLIDARIEDADE, ajudando quem precisa – foi o escolhido pelo digno Comandante do 12º BPMI, Tte Coronel José Semensati Junior, para receber tão honrosa premiação.

“Nóis” que anos atrás, tivemos o orgulho de também receber essa premiação fomos convidados para comparecer a essa solenidade marcante. Com as bençãos do Senhor lá estive, juntamente com meu parceiro de “dupla de atacantes” (o goleador Doutor Lourenço Talamonte Neto) nas nossas brincadeiras de segunda feira à noite, lá no campo da STAROUP, hoje CAIO/INDUSCAR e voltei para casa feliz, por ver um grande companheiro de causas e causas do bem, ser reconhecido; e realizado, pelo fato de ter a certeza que, neste mundinho que não é de ninguém, continuamos tendo oportunidades de hastear a bandeira do RECONHECIMENTO, afinal ainda existem pessoas que conseguem, no exercício das suas funções como COMANDANTES, valorizar pessoas e atitudes.

Por fim, devo confessar que há tempos, não via uma homenagem de RECONHECIMENTO tão merecida como essa que o meu amigo irmão, Vanderlei dos Santos recebeu. Também devo dizer que, ao longo de todo o evento, passei horas e horas, bastante satisfeito. Primeiramente pelo fato de uma figura do porte do amigo Vanderlei receber tão nobre presente e, mais ainda, por sentir a satisfação do Coronel Semensati, em ver o seu novo “afilhado” recebendo todas as honras de CIDADÃO diferenciado. Glória! Meu amigo Vanderlei dos Santos é o mais novo COMENDADOR da cidade! Salve, salve!

Nesta mesma solenidade, outra figura importante da região, a Cb PM Silvana Maria Morelli, a “musa” do PROERD de São Manuel, também recebeu essa condecoração. Minha gente, essa senhora, há longos 20 anos se dedica na formação de um “montão” de garotos e garotas do vizinho município de São Manuel.

Que “baita” presente essa senhora conquistou. Parabéns pela indicação senhor Comandante Semensati. Pessoas assim, que vivem no esquecimento, é que estão dando norte a uma vida menos sofrida, em especial, às nossas crianças. Receba carinhosamente, a nossa admiração querida Cb PM Silvana Maria Morelli.

Para fechar com “chave de ouro” este “conto”, em que duas figuras maiúsculas da nossa sociedade foram lembradas com louvor, envio um abraço muito fraternal ao Diretor Geral do DEINTER do Estado de São Paulo, Doutor Osmar Guimarães Junior, com quem “troquei figurinhas” durante a solenidade. Como é prazeroso conversar com pessoas esclarecidas e competentes! Estamos te aguardando para uma visita aqui na terrinha caro mestre Osmar Guimarães.

Rubens de Almeida – Alemão/[email protected]