ESCOLINHA DA PM DE BOTUCATU CONTINUA ATRAINDO MAIS E MAIS CRIANÇAS!

A escolinha da PM, uma maiúscula parceria do 12º Batalhão do Policiamento do Interior com a Secretaria Municipal de Educação, continua recebendo todas as sextas-feiras em sua sede, mais e mais crianças dos colégios botucatuenses. Nesta sexta feira (01/10), foi a vez da Escola Municipal Professor José Antônio Sartori, sediada no populoso bairro do Jardim Continental, levar os seus alunos para uma ilustre visita à sede do 12º BPM I.

Durante toda a manhã, os alunos participaram de diversas atividades, desde orientações de CIDADANIA, CIVISMO e PATRIOTISMO, promovidas por instrutores da própria corporação; cantaram o Hino Nacional; tiraram fotos (ao lado e dentro) das viaturas; acompanharam as bravuras apresentadas pelos cães da PM e até degustaram um lanchinho (com direito a coca cola) oferecido pela empresa Mc Donald’s, de propriedade do meu querido amigo irmão, Paulinho Nogueira, um paulistano que trocou, há vários anos, a sua amada capital paulista, para vir fortalecer, ainda mais, a grandiosidade da nossa Botucatu. Aliás, esse ilustre empresário, um cidadão que não titubeia em ser parceiro de programas dessa grandeza, além de tudo o que faz para amenizar a dor da miséria e da fome em nosso município, ainda foi abençoado por Deus, por ter dentre os seus funcionários, outro “avião” nesse mundo chamado SOLIDARIEDADE: o sempre atencioso e, pra lá de competente, Douglas de Almeida, seu braço maior nessa progressista empresa. Esse moço, com seu “jeitão” bastante simples, também não deixa a “peteca cair”, está sempre atento às boas causas. Só para se ter uma noção, prezado leitor, em todas as aulas, a “gurizada” demonstra admiração por tudo o que fazem por lá, porém – talvez, pelo fato de muitos desses garotos e garotas, sequer ter um dia saboreado um lanchinho do “badaladíssimo” Mc – a hora do “recreio”, vira um festão lá no Batalhão. Coisa bonita de se ver! Que o diga, meu amigo Clóvis de Almeida Martins, digno Presidente do CONSEG – Conselho Municipal de Segurança – honrosamente convidado pelo Comandante do Batalhão, Tenente Coronel José Semensati Junior, para acompanhar de pertinho, o desenrolar de mais uma sexta-feira com o Batalhão repleto de crianças.

Que maravilha saber que uma Instituição de peso como a nossa gloriosa Polícia Militar que há anos, juntamente com as outras forças de Segurança do município (Polícia Civil e Guarda Municipal), tem desempenhado um papel bastante satisfatório na área de segurança, mesmo com tantas atribuições a serem prestadas à nossa gente – afinal, lamentavelmente, a criminalidade tem dado mostras de um crescimento assustador em todos os cantos deste nosso país – ainda “reserva espaços” para a realização de programas dessa magnitude. Botucatu, sem sombra de dúvidas, faz valer o seu slogan: “Cidade das Boas Escolas”. Parabéns, Tenente Coronel José Semensati Junior, por tão nobre iniciativa. Parabéns, querida professora Cris Amorim, por abraçar uma causa dessa grandeza, em prol da CIDADANIA e, em especial das nossas crianças. Parabéns mestres policiais militares, pela luta que travam pelo bem da nossa futura geração de jovens. Parabéns a todos integrantes do setor de Relações Públicas do Batalhão que, com muita propriedade, cuidam de tudo para que as sextas-feiras sejam, de fato, bastante úteis para a criançada.

Já que estamos falando sobre as facetas da nossa Polícia Militar, aproveito a oportunidade para parabenizar a Professora do PROERD de São Manuel, a Cb PM Silvana Maria Morelli, uma das riquezas desse valioso Projeto, que na próxima sexta feira (08/10), será condecorada com o Colar Evocativo do Sesquicentenário da Revolução Liberal de 1842. A cerimônia ocorrerá no quartel do CPI 7, em Sorocaba SP, às 21 horas. Palmas, muitas palmas, à senhora professora Silvana. Esse programa (PROERD), tem feito toda a diferença onde ele foi implantado. Em São Manuel, não está sendo nada diferente!

Nessa mesma solenidade, uma grande personalidade aqui da terrinha, também será agraciada com essa honraria. Como estarei presente, até porque, trata-se de uma figura que, além de estar diretamente relacionada a atuação da Polícia Militar, ainda me faz companhia cotidianamente por este triste “mundinho” da pobreza, da fome e da miséria. Com certeza, “falarei” disso oportunamente com muito orgulho, sobretudo porque, Deus, um dia, também me presenteou com essa PRECIOSIDADE que, com muita alegria, guardo em meu coração.

Rubens de Almeida – Alemão/[email protected]