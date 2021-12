Então é NATAL, e o que você fez;

O ano termina, e nasce outra vez!

Então é NATAL, a festa cristã, do velho e do novo, do amor como um todo.

Então bom NATAL, e um ANO NOVO também,

Que seja feliz quem, souber o que é o bem!

Então é NATAL, “pro” enfermo e “pro” são;

“Pro” rico e “pro” pobre, num só coração,

Amarelo e vermelho, pra paz afinal!

Então bom NATAL e um ANO NOVO também,

Que seja feliz quem, souber o que é o bem!

Nada como esta linda canção, interpretada pela magnífica cantora Simone, para “driblarmos” todos os dissabores vividos, ao longo dos dois últimos anos, e festejar (festejar mesmo), a chegada do tão sonhado “Papai Noel”. Estamos perto de vivenciar a festa do NATAL. Que tal deixar de lado os dissabores do ano que passou! Nada mais importa do que a aventura mágica dessa lenda encantadora chamada “Papai Noel”. Vamos esquecer os problemas e mergulhar de coração aberto nas confraternizações entre família e amigos, nos presentes, nos “amigos secretos” que comumente são realizados e nos proporcionam a chance de sermos felizes como crianças.

Afinal, quem não se lembra, das festas com muita comida e muita bebida? E, quando menino, da euforia de esperar a chegada do “bom velhinho”? Como esquecer aquele presente especial? Revire dentro das suas emoções e procure encontrar onde foi parar aquela esperança toda por esse mito que aparecia de ano em ano?

Qual criança ainda não imagina a chegada do querido “Papai Noel” trazendo um pequeno, ou um grande presente? Não importa o conteúdo do presente, o que vale é o encantamento. Vai dizer que você mesmo, nunca concentrou toda a sua expectativa no sapato colocado debaixo da cama ou na janela, esperando que magicamente surgisse ali um presente do esperado Papai Noel? As crianças ainda conservam essa fantasia. E isso é que é bom.

Então gente, essa malfadada Pandemia (a meu ver “agravada” de maneira absurda, por alguns políticos inescrupulosos), acabou “jogando pro fundo do poço”, uma imensidão de famílias que hoje, não conseguem sequer voltar à normalidade. Com isso, até as nossas crianças estão sem perspectivas de um Natal a ser comemorado, do jeitinho de tempos idos. Mas, vamos adiante sim!

Como estamos trilhando pelo mundo da POBREZA, da FOME e da MISÉRIA, há longos anos, resolvemos continuar “fazendo a nossa parte”, afinal, é triste demais ver muitos dos nossos irmãos, padecendo de muitas e muitas carências, principalmente, da falta de comida, de dar o quê de comer aos seus filhos. Já, em relação às crianças, o quadro está mais difícil ainda.

Pensei, pensei e resolvi “sair à luta” dizendo a mim mesmo: vou “correr atrás” de fazer as duas coisas. Vou juntar amigos para realizar uma campanha de brinquedos, e outra para angariar alimentos. A campanha dos Brinquedos foi mais tranquila, até porque, a tradicional “Radio do Povo”, já estava a nossa espera. Realizamos a campanha, num único dia e tudo (tudo mesmo) aconteceu magistralmente.

Já a que buscava arrecadar alimentos, carecia de mais e mais estudos, pela sua complexidade, porém, fomos adiante, sempre bastante confiantes. O nosso único objetivo era encontrar respaldo de alguma Instituição de peso, sobretudo porque meses atrás, a SABESP, a UNESP e o 12º BPM I, já tinham nos abraçado, em ações desse tipo, e os resultados alcançaram sucesso absoluto. Eis que Deus, na Sua Infinita Bondade, joga no nosso caminho, de novo, o 12º Batalhão do Policiamento do Interior, e também, a Corporação da Polícia Civil aqui da terrinha. Que alegria! Não tinha como não dar certo esse nosso intento, até porque, conheço todo o lado generoso do Tenente Coronel José Semensati Junior, comandante do 12º BPM I, e também, do Doutor Lourenço Talamonte Neto, digno Delegado Seccional de Polícia de Botucatu, meus amigos pessoais e que me fazem companhia nos meus momentos de descanso e descontração.

Com a parceria selada, precisávamos “correr atrás” de um padrinho (uma cantor renomado, por exemplo), que pudesse “chamar” a sociedade para esse abraço. Outra vez, as bênçãos de Deus vieram ao nosso encontro. Fizemos apenas uma ligação para o querido cantor Fábio Junior, um dos maiores ídolos de todos os brasileiros, solicitando a sua ajuda nessa “empreitada”. Em menos de meia hora, o nosso pedido acabou respondido. Um lindo vídeo foi gravado por esse fenômeno da música popular brasileira, chamando a nossa gente para dar a sua contribuição. Glória! Mais adiante, corremos atrás de alguém que pudesse nos ajudar na divulgação dessa nossa causa desafiadora. Também não foi difícil. Nosso amigo Vanderlei dos Santos, âncora da radiofonia botucatuense e o também meu amigo Valério Moreto, se propuseram a nos ajudar. Tudo caminhou maravilhosamente bem.

Depois de tudo acordado, decidimos realizar a nossa campanha – carinhosamente denominada de CAMPANHA INTEGRADA de arrecadação de cestas básicas e leite longa vida – entre os dias 10 e 17 de dezembro. Meu Deus! O sucesso foi tão grande, que tivemos que prorroga-la por mais três dias.

“Bão” foram 14 dias de uma atividade benevolente de altíssimo nível. Um encontro de pessoas do bem, cujo único propósito era arrecadar, arrecadar e arrecadar. Tanto os comandados do Tenente Coronel Semensati, bem como os subordinados do mestre Talamonte, não vislumbraram outra situação nesse evento, senão aquela de poder ajudar o maior número possível de famílias necessitadas.

Enfim, com muita alegria e uma satisfação incontida, por ter participado de mais uma ação benevolente grandiosa em minha vida, confesso que estou orgulhoso em dizer que esse ABRAÇO, dispensado por todos os policiais da corporação do 12º BPM I, comandados pelo querido amigo Semensati, pelos amigos da Polícia Civil, também brilhantemente comandados pelo “goleador,” Doutor Lourenço Talamonte e somados ao carinho dispensado pelo casal de amigos Fabio Júnior e Fernandinha Ayrosa Pascucci, e mais, a insistência dos amigos Vanderlei dos Santos e Valério Moreto, que todos os dias pediam a participação da população nessa campanha, conseguiu arrecadar 2401 unidades de LEITE LONGA VIDA, 212 CESTAS BÁSICAS e 24 PANETONES. Parabéns, a todos “nóis”! Obrigado meu Deus, por mais uma BENÇÃO grandiosa, “jogada no nosso colo”!

Rubens de Almeida – Alemão/[email protected]

