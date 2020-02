Eta “nóis”! Nossa hospitaleira Botucatu tem, desde a última sexta feira (14/02), mais uma preciosa herança, adotada como FILHO da terrinha, incluída na sua preciosa galeria de pessoas ilustres.

De iniciativa do vereador Antônio Carlos Vaz de Almeida, o CULA e aprovada por todos os integrantes da Câmara Municipal de Botucatu, o Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da UNESP, Doutor André Luiz Balbi é o mais novo “CIDADÃO BOTUCATUENSE”.

Bonita e bastante emocionante. Assim foi a seção Solene que outorgou esse merecido título a um moço (aniversariante do dia anterior) nascido na cidade de Bebedouro e que, quis Deus, ele viesse construir uma bonita história em Botucatu, onde está há longos 38 anos.

Como não poderia ser diferente o meu estimado amigo Doutor André fez um discurso também muitíssimo emocionante, chegando até derramar algumas lágrimas. Fez um agradecimento especial a todos os seus familiares: os filhos Henrique e Guilherme, a sua queridinha Duda, outra filhota de coração, lembrou com muito carinho da sua mãe Dona Odete e da sogra Dona Mércia e também do paizão que nos deixou há 15 anos aqui no HC; não perdeu a oportunidade de fazer um apelo às noras Keyma e Giovana, para que cuidem bem dos dois homens da sua vida e demostrou um amor enorme com a sua outra metade, a Professora Daniela, com quem fez questão de dividir essa homenagem; não poupou elogios aos colegas de profissão que sempre o apoiaram em tudo, os Professores Pasqual Barreti, Quadrado (seu companheiro de residência médica), Vanessa Silva, João Henrique, Luiz Gustavo, Zequinha Trindade e a nossa vice-diretora da FMB Professora Jacqueline Teixeira Caramori; “arrebentou” quando agradeceu um “montão” de colegas funcionários (muitos mesmo), amigos e colaboradores na sua “empreitada”, especialmente a sua secretária Erika e, por fim, não deixou de destacar a importância de duas pessoas especiais na sua trajetória dentro do HC, a sempre amada e respeitada Professora Doutora Dinah Borges de Almeida e o Prefeito Mário Pardini.

Então gente, esse é o preço do reconhecimento. Como funcionário antigo da nossa Instituição, posso afirmar que tive oportunidade de conhecer um “punhado” de talentos na área de COMANDO e GERENCIAMENTO aqui neste cantinho especial, onde estou há mais de 51 anos, entre os quais a saudosa Doutora Cecilia Magaldi e a sua colega de tempos idos, a Professora Dinah Borges de Almeida, no entanto, dois mestres jovens e modernos – por sinal, meus amigos pessoais – o Professor Pasqual Barreti e o querido homenageado, Doutor André Balbi, vieram da mesma escola. O primeiro, possuidor de um talento incrível, ocupou todos os altos cargos aqui no Campus e, acredite, está a caminho da Reitoria da Universidade. Já, o outro, também cheio de boas qualidades, vem se destacando muito nessa área, tanto que o nosso HC “vive” um dos melhores momentos da sua existência.

Parabéns, querido Professor Doutor André Luiz Balbi, por tão nobre honraria. Tenha certeza, meu irmão, esse comprometimento e cuidado que você tem com bem estar das pessoas, ainda lhe trarão muitos outros reconhecimentos.

Rubens de Almeida – Alemão/alemao.famesp@gmail.com