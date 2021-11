DIA DO VETERANO É COMEMORADO EM GRANDE ESTILO

Por Rubens de Almeida – Alemão

O 12 º Batalhão do Policiamento do Interior – 12º BPM I – realizou, com muito sucesso, a tradicional festa em homenagem aos veteranos da Corporação. Como sempre ocorre nas solenidades que o referido Batalhão organiza, na manhã da última sexta feira (12/11), no aconchegante Salão Social da Associação Atlética Botucatuense, muitas autoridades civis e militares aqui da terrinha, estiveram presentes. Ah, até os alunos de uma escola municipal, que fazem parte da ESCOLINHA DA PM, abrilhantaram aquela festiva manhã!

Com uma mesa de frente repleta de ilustres personalidades, entre elas, o Comandante do Batalhão, Tenente Coronel José Semensati Junior; a Excelentíssima Juiza de Direito, Doutora Cristina Escher; o Delegado Seccional de Polícia, Doutor Lourenço Talamonte Neto; o Secretário de Segurança Pública do Município, Marcelo Emilio de Oliveira; o vereador Laudo Gomes da Silva; o digno Presidente do CONSEG de Botucatu, Clóvis de Almeida Martins; o Deputado Estadual Fernando Cury; o “menino de ouro” Thiago Manzini, filho do saudoso amigo Donizeti Manzini; Coronel Renato Rezende; o Presidente do Poder Legislativo botucatuense, Rodrigo “Palhinha” Rodrigues; 1º Tenente EB Gilnei Gonsalves de Castro; o Presidente da OAB de Botucatu, Doutor Nuno Augusto Pereira Garcia; a Presidente da Associação dos Cabos e Soldados PM Raquel Ribeiro e o Comandante da Guarda Municipal Leandro Destro, o cerimonial deu início às festividades. O nosso Prefeito Mario Pardini também esteve presente, mas por compromissos assumidos com a municipalidade, teve que sair antes do encerramento.

O primeiro a utilizar a palavra foi o Coronel Semensati. Demonstrando muita satisfação, o anfitrião daquela festa marcante, cumprimentou um a um os integrantes da mesa e não poupou elogios ao Coronel Jorge Duarte Miguel, um dos veteranos homenageados – aliás, todos os profissionais aposentados da corporação presentes, receberam um “mimo”.

A partir daquela manhã, o querido Coronel Jorge terá a sua foto estampada na “galeria de fotos” dos ex-comandantes do Batalhão. Uma homenagem “pra” lá de emocionante, até porque, quando da estada deste oficial à frente do 12º BPM I, uma passagem que durou quase quatro anos, e na qual aconteceram inúmeras ocorrências impactantes, dessas que contribuem sobremaneira para uma grandiosa agregação da tropa. O Coronel Semensati não deixou de mencionar palavras elogiosas a todos os seus subordinados, às outras duas forças de segurança da cidade (Polícia Civil e Guarda Municipal), com quem celebra uma importante parceria e enaltecer a importância do Poder Judiciário, ali representado pela Doutora Cristina, no dia a dia, da segurança da nossa gente.

Ao encerrar o seu discurso o querido Coronel Semensati fez questão de mostrar aos presentes, a gratidão que toda a Corporação, em especial, ele próprio tem, pela presteza de sempre, de dois empresários da cidade que nunca deixam de abraçar as causas do bem realizadas pelo Batalhão: o sempre prestativo e solidário Paulinho Nogueira, proprietário do MC Donald’s de Botucatu e o garoto Thiago Manzini, por sinal, percebemos no garoto Manzini, o quanto o seu lado emocional estava vibrando com o reconhecimento prestado.

O Deputado Fernando Cury também prestou uma bonita homenagem ao Coronel Jorge. Falou das inúmeras vezes em que esteve nas solenidades organizadas pelo amigo Semensati; mostrou o seu orgulho por estar de volta às atividades normais na Assembleia Legislativa do Estado, e concluiu a sua oratória, cumprimentando todos os “veteranos” que foram homenageados.

Por fim, vieram as emocionantes palavras do grande homenageado, o “veterano” mais famoso da solenidade: o Coronel Jorge Duarte Miguel. Com muita simplicidade, o moço da pacata Piratininga, bem ao seu estilo “caipirão”, relembrou de muitas e muitas ocorrências que realizou como comandante do Batalhão, demonstrou todo o seu orgulho por “morar” e trabalhar na nossa hospitaleira Botucatu; relembrou da viagem que fez, acompanhado de outras pessoas, aos Estados Unidos, citando até os “altos” valores que dispunham para custear as diárias (apenas sete dólares por dia) e, bastante emocionado, deixou escapar a alegria que estava sentindo, por ter a sua foto exposta na tão emblemática “galeria de fotos”. Pouca gente sabe que o amigo, Coronel Jorge, é um dos maiores responsáveis pelo brilhante programa “JOVENS CONSTRUINDO A CIDADANIA (JCC)”, estar de “vento em popa” em várias cidades do Estado de São Paulo.

Parabéns pela bonita homenagem recebida, querido amigo Jorge Duarte Miguel. Tenha em mente uma coisa, prezado irmão e companheiro inseparável das causas do bem: Deus sempre está atento aos seus filhos, no entanto, o carinho que ELE dispensa aos seus herdeiros especiais (e você é um desses) sempre ultrapassa todos os limites do nosso bem viver.

Quis Deus que, mais uma vez, “nóis” que também fomos convidados e estávamos em meio aos presentes, fôssemos lembrados, de maneira tão carinhosa pelos oradores. É prazeroso demais ser surpreendido com palavras de gratidão por amigos que nos fazem companhia cotidianamente. Confesso que fiquei muitíssimo emocionado com tudo o que ouvi de amigos tão especiais. Obrigado meu Deus!

Enfim, mesmo com um Brasil todinho de “ponta cabeça”, onde ninguém está entendendo ninguém e, o pior, quando o assunto é VALORIZAÇÃO de profissionais, o que mais se vê, são “chefes” se omitirem e se esconderem, “nóis”, botucatuenses, fomos presenteados com uma manhã toda festiva. Uma manhã de RECONHECIMENTOS! Uma manhã na qual muitos trabalhadores (policiais militares) que sempre “hipotecaram” suas vidas, em prol de outras vidas, foram lembrados e enaltecidos. Parabéns aguerrido amigo José Semensati Junior, por RECONHECER nesses ex-integrantes da sua corporação, um valor que talvez, nenhum deles, conseguiria imaginar ser possuidor!

Rubens de Almeida – Alemão/[email protected]

