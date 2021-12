60 ANOS DE UMA FELIZ UNIÃO E UM AMOR SEM FIM!

“ALMA GÊMEA”

“Por você, eu faço tudo o que eu puder

Pra que a vida seja mais alegre do que era antes.

Tem algumas coisas que acontecem que é você que tem que resolver

Acho graça quando, às vezes, louca, perde a pose e diz: foi sem querer

Quanta vezes no seu canto, em silêncio, você busca o meu olhar

E me fala sem palavras que me ama, tudo bem, tá tudo certo

De repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz.

Você sabe como me fazer feliz.

Carne e unha, alma gêmea,

Bate coração

As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos;

Duas forças que se atraem,

Sonho lindo de viver.

Estou morrendo de vontade de você”.

(Peninha)

Nada melhor do que a letra desta bela canção, interpretada por um dos maiores cantores do Brasil, meu querido amigo Fábio Junior, para homenagear um lindo casal, que durante essa Pandemia, Deus me presenteou com a sua amizade, e que, há 60 longos anos – exatamente no dia 9 de dezembro de 1961 – descobriram que vieram ao mundo um para o outro e fizeram juras de um amor eterno.

Esta foi a maneira mais carinhosa que encontrei, para felicitar essas duas pessoas que, durante esse tempo todo, lutaram arduamente, para construir uma vida a dois, merecedora das bençãos divinas. E tem mais, escolhi os dizeres desta majestosa melodia, para homenageá-los, porque, além dessa canção, demonstrar um fortíssimo gesto de amor entre dois amantes, esses eternos apaixonados, são fãs incondicional desse admirável ídolo nacional.

Como Deus é muitíssimo generoso, ELE me proporcionou a oportunidade para aproveitar a “estada” desse “baita” cantor (Fábio Junior) na nossa, já famosa CAMPANHA INTEGRADA DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS, para presentear os apaixonados, Laerte e Dona Elza, com essa maravilha de música e, ao mesmo tempo, agradecer esse fenômeno da MPB que, não mede esforços, no sentido de “fazer a sua parte”, no combate a desigualdade social que vem ocorrendo em todos os cantos deste Brasil, todinho injusto com a sua gente.

Parabéns, querido casal Dona Elza Pagano Alves e Laerte dos Santos Alves. Pouca gente neste mundinho que só a ELE pertence, tem a felicidade de receber DELE, um presente tão precioso como essas “BODAS DE DIAMANTE”, que vocês estão comemorando. Tenham certeza, Dona Elza e Senhor Laerte, o amigo ALEMÃO, está tão feliz, quanto a felicidade que vocês estão curtindo com essa conquista. Que ELE, o nosso PAI, continue abençoando e iluminando todo esta linda jornada de vocês. Que venham outros anos de glória! Ao querido amigo Fabio Junior, a minha eterna gratidão. OBRIGADUUUUUUUU!

Rubens de Almeida – Alemão/[email protected]

