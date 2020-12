12o BPM I REVERENCIA VÁRIOS DOS SEUS POLICIAIS

Mesmo em meio a essa malfadada Pandemia – que parece não querer nos deixar- porém, seguindo rigorosamente todas as orientações sanitárias, o 12º BPM I, na manhã do ultimo dia 17, no aconchegante espaço ARETÉ EVENTOS”, premiou vários dos seus policiais, que se destacaram em 2020.

Uma mesa de frente (tive a grata satisfação de estar nela) de peso, ou melhor, à altura da grandeza desse importante evento, que é realizado pelo Batalhão, há mais de uma década (Mário Pardini Affonseca, Prefeito Municipal; Coronel PM Alexander Lacerda, digno Comandante do Policiamento do Interior 7; Coronel PM Robson Cabanas Duque, Chefe do Centro de Comunicação Socialdo Estado de São Paulo; Comandante Camargo, da Guarda Municipal de São Manuel; Doutora Cristina Escher, excelentíssima Juíza de Direito; Doutor Fernando Cesar dos Reis, Delegado de Polícia, representou o Delegado Seccional Doutor Lourenço Talamonte; meu particular amigo Doutor Rafael Bobra Arakaki, Delegado da Polícia Federal de Bauru e “boleiro dos bons”; Doutor Nuno Pereira Augusto Garcia, Presidente da OAB/Botucatu; Doutor Marcelo Emílio, Secretário de Segurança e Direitos Humanos do município; Vereador Laudo Gomes da Silva; o grande Leandro Destro, Comandante da nossa Guarda Municipal e a Presidente da Associação dos Cabos e Soldados, Raquel Ribeiro), juntamente com o menino Mauro Dias, um dos palestrantes mais importantes do país, fizeram toda a diferença nessa solenidade que tinha como único objetivo, VALORIZAR E RECONHECER, o Policial Militar.

Muitos lances emocionantes ocorreram durante aquela seção festiva; obviamente que a emoção maior ficou por conta dos homenageados e seus familiares. Todos que fizeram uso da palavra, tornaram ainda maior, aquela festiva manhã, principalmente o Comando da Corporação, que enalteceu sua valorosa mão de obra – o seu policial, entretanto, três dos oradores me chamaram a atenção: o primeiro, nosso querido Prefeito Municipal que, de um jeito bastante simples e emocionante se lembrou daquela fatídica madrugada (10 de fevereiro) em que a natureza, de maneira impiedosa, quase levou a nossa cidade embora.

Muito emocionado o nosso alcaide lembrou de uma ocorrência que ele presenciou, no LAVAPÉS, onde dois policiais (infelizmente, ele não se lembrou dos nomes) a todo custo, tentaram tirar moradores que estavam correndo risco de vida.

Já, a Doutora Cristina, bem à vontade, fez questão de pedir a palavra para elevar a postura do atual comando do 12o BPM I, com relação a casos ocorridos antes da sua chegada; falou, inclusive, da admiração que tem pelo Tenente Coronel José Semansati Júnior.

Por sua vez, o simpático Coronel que “manda” na área de comunicação da PM, no Estado, Robson Cabanas Duque, colega de turma do seu amigo irmão Semensati, no renomado Colégio “Barro Branco”, dentre as muitas colocações que fez, a que mais agradou a todos, com certeza, foi a promessa de levar a todos os cantos do estado essa sementinha maravilhosa que visa VALORIZAR e RECONHECER os profissionais da Corporação Polícia Militar.

Glória! Aliás, quisera que todas as Instituições Públicas deste país, tivessem esse intento, que tanto motiva!

Enfim, quis Deus que, em mais um ano eu tivesse a honra de presenciar e, mais ainda, de estar numa mesa de frente a esse nobre evento, ao lado de pessoas tão ilustres.

Como não “falar” das palavras de um moço simples, que tem um comprometimento profissional que serve de exemplo para todos os seus subordinados e que uma cidade inteira o admira: meu amigo Tenente Coronel Semensati? Para não me prolongar, vou tão somente citar o agradecimento feito aos seus parceiros: ARETÉ EVENTOS (local onde se realizaram todas as premiações, desde a sua idealização), ITE/UNIFAC; SINCOMÉRCIO de Botucatu; ASU – Associação dos Servidores da UNESP; Associação Comercial de Laranjal Paulista e Associação dos Cabos e Soldados; e a lamentação sentida em relação ao número de convidados. Infelizmente, aqui no Brasil tudo continua difícil. Nada de aglomeração. Dai a sua insatisfação diante da incompletude de mais possíveis honrosos convidados .

O outro fato, muito mais relevante, deu-se por conta da homenagem feita ao “menino moço” da sociedade “botucuda”, Paulo André Simonazi, que foi receber a sua condecoração FARDADO (é, minha gente, aqui entre “nóis”, é fácil demais prestar homenagens às estrelas, já pessoas simples …). Muito certo o Coronel Cabanas, ao dizer que as fardas do “menino moço” Paulo André deveriam ser utilizadas sempre pela sociedade como um todo, tal a importância da Polícia Militar para a nossa gente.

Por fim, quero parabenizar um moço que tem excelentes predicados e que, graças a isso, vem comandando, com brilhantismo a nossa 1ª Companhia, meu amigo “boleiro”, Capitão PM Anderson Marioto. Que belo e impecável cerimonial ele nos ofertou naquela solenidade!

Eis a relação dos premiados neste 2020 pelo comando do 12º BPM I que, além do título recebido e do carinho de todos os presentes, ainda foram contemplados com um aparelho de televisão de 32 polegadas e uma bolsa de estudos da ITE/UNIFAC: 1ª Companhia, Subtenente PM Rosivaldo; 2a Companhia, Sargento PM Márcio; 3a Companhia, Cabo PM Rolim e Estado Maior, Sargento PM Nepomuceno.

Que Deus, na sua Infinita Bondade, continue ofertando luz aos nossos comandantes (sejam de qual instituição for), para que levem as suas gestões, esse “baita” modo de viver bem aos seus servidores, que é saber que um dia, através do seu comprometimento profissional, pode-se obter o tão importante RECONHECIMENTO, o que propicia gratidão, pelo labor bem-feito. Parabéns, Polícia Militar, por tão elegante INICIATIVA!

Rubens de Almeida – Alemão/[email protected]