12º BATALHÃO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR FESTEJA  54 ANOS DE EXISTÊNCIA

O 12º BPM I – Batalhão de Policiamento do Interior – completou no último dia 26 de abril, 54 anos de profícua existência. Criado em 26 de abril de 1968, data em que foi instalada a 6ª Companhia da Polícia Militar, aqui na terrinha, na época comandada pelo Capitão PM João Batista de Campos Lima (o primeiro Comandante), este Batalhão, do qual outras doze cidades fazem parte, nos dias atuais, conta com um efetivo de 282 policiais (homens e mulheres) que cumprem com dedicação, coragem e profissionalismo, a valorosa missão Constitucional da Polícia Militar, de proteger as pessoas, fazer cumprir as leis, combater o crime e preservar a Ordem Pública.

Como parte dos festejos de mais uma “primavera”, os organizadores, tendo a frente o Comandante da Corporação, Tenente Coronel José Semansati Junior, tiveram o cuidado de organizar eventos durante toda a semana. Dentre as inúmeras atrações, teve um apetitoso “Café da Manhã” com a presença de um “punhado” de veteranos da corporação, no dia 27, no aconchegante Salão Social da nossa “veterana”; um concorridíssimo torneio Integrado de Futebol Society, que “rolou”, desde o início da manhã, até o finalzinho da tarde, do dia 28, lá na praça de esportes da nossa conceituada Associação Atlética Botucatuense – por sinal, gentilmente cedida pela diretoria da AAB, para essa grandiosa festança dos “boleiros”; uma maiúscula apresentação da Orquestra Sinfônica do Centro Musical da PMESP, no Teatro Municipal “Camilo Fernandez Dinucci“, na noite do dia 26, onde foi feita, entre os convidados, uma arrecadação de caixinhas de Leite Longa Vida; e finalizando a semana, na noite do dia 29, tivemos outra solenidade de peso, na Câmara Municipal, onde ocorreu a Outorga de Medalhas do “Reconhecimento Comunitário de Segurança”.

Tudo muito lindo! Quem participou das solenidades pode sentir a união existente entre todos os integrantes da Corporação. Lá, nos altos da nossa Avenida Dom Lúcio, sede do Batalhão, a palavra COMPROMETIMENTO PROFISSIONAL, desde o comando, até o mais simples soldado, é algo que vem sendo cumprido a risca, daí, o resultado positivo, que há anos, vem sendo observado pela nossa gente, no quesito SEGURANÇA, aqui na nossa hospitaleira e solidária “CIDADE DOS BONS ARES E DAS BOAS ESCOLAS”.

Enfim, tivemos uma semana repleta de festividades, todas bastante atrativas e recheadas de muito público. Isso tudo já é um presente de Deus, para quem tem a responsabilidade de elaborar uma festança dessa grandeza. Com certeza, o meu amigo Semensati está muito feliz com o resultado alcansado, no entanto, não tenho dúvida nenhuma em afirmar que ele está mais radiante ainda, por conta dos frutos colhidos, ao longo da semana, com a AÇÃO DE SOLIDARIEDADE que ele, mais uma vez, arriscou adicionar no seu convite, como sendo uma das atrações: o pedido de uma CESTA BÁSICA. Acredite prezado leitor, 208 cestas de alimentos e 376 caixinhas de leite Longa Vida foram arrecadadas, ao longo da semana. Que maravilha! Aliás, esta não foi a primeira vez que o querido Coronel Semensati, ousou incentivar os seus comandados a abraçarem uma causa que visava, unicamente, ajudar a quem precisa; no ano passado, mesmo com a Pandemia que ainda castigava tudo e todos, ele conseguiu arrecadar várias toneladas de alimentos e mais de mil caixinhas de leite.

“Bão”, de novo, “nóis” que, com muito carinho, tentamos fazer o melhor àqueles que nos procuram pedindo ajuda, em especial, lá nas nossas Casas de Apoio do Hospital das Clínicas, acabamos beneficiados com essa verdadeira “corrente do bem”, composta por um “montão” de policiais, que viram a semana cuidando da segurança da nossa gente e ainda tem “pique” para “correr atrás”, de fazer uma CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE, alcançar tanto sucesso. Outra vez, tive a incumbência de ser o MENSAGEIRO da GENEROSIDADE de pessoas que não pensam duas vezes para abraçar um irmão necessitado. Salve, salve!

Parabéns 12º Batalhão de Policiamento do Interior, pelos seus 54 anos de brilhantes serviços prestados à nossa gente. Parabéns querido Coronel Semensati, pela caridade sempre demonstrada, aos mais necessitados e por estar à frente de profissionais que, além do comprometimento profissional, ainda demonstram altíssimos gestos de AMOR AO PRÓXIMO.

Rubens de Almeida – Alemão/[email protected]

Compartilhe esta notícia