VOCÊ É UMA PESSOA MOTIVADA OU INSPIRADA?

Artigo do Professor Beto Pavão – Espaço Elo

Ao longo da minha vida pessoal e profissional sempre andei em busca de motivação, e por muito tempo eu acreditava que através de estudos, cursos e seminários minhas metas seriam alcanças, mesmo sem me preocupar com o quanto de energia eu desprenderia para conquistar cada objetivo. Muitos desses anos também passei erroneamente tentando motivar pessoas através de palavras e ações buscando elevar seus patamares físicos e até mesmo pessoal atingindo pouco ou nenhum sucesso.

Isso acorreu porque a motivação tem prazo de validade e ela sempre vem acompanhada da terceirização das nossas próprias responsabilidades. A motivação, como o próprio nome diz, precisa de algo para que motive uma ação e normalmente vem acompanhada de valores superficiais e de pouca relevância para nossa vida como um todo.

A pessoa motivada matricula-se na academia para ser “emagrecida” e não para emagrecer, ela espera um grupo lhe chamar para praticar sua corrida ou sua caminhada e nunca vai sozinha, e ao longo do tempo desiste, e logo culpa outras pessoas ou ocasiões pelo seu fracasso.

Pessoas inspiradas não precisam de nada nem de ninguém para alcançar suas metas, elas não precisam de pessoas dizendo o que precisa ser feito, elas simplesmente fazem. Pessoas inspiradas são alegres, sabem o que querem, adoram o que fazem e normalmente estão sempre de bem com a vida.

A inspiração vem acompanhada de valores reais, ligadas a saúde, ao cuidado com a natureza e a alegria como um todo, e por mais que estejam cansadas estão com olhar de esperança estampada na face. A inspiração vem de dentro, vem do amor mais profundo que brota através do nosso coração. Libere as interferências que bloqueiam essa frequência em você, deixe que a inspiração conduza sua vida e seus pensamentos, e assim, só assim você será feliz.

Respire, inspire e pratique, e verás que a felicidade está a um piscar dos seus olhos.

