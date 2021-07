Saúde em foco – O Core

Artigo do Professor Beto Pavão – Espaço Elo

A séculos atrás os grandes guerreiros eram selecionados principalmente por seu porte físico, onde corpos hipertrofiados e fortes eram importantes para que eles suportassem as intermináveis batalhas e aos cercos de castelos que duravam meses e até anos.

No período militar isso também ocorreu quando as forças armadas criavam estereótipos de soldados e implementavam academias de treinamento para que seus homens sempre estivessem preparados para impressionar os inimigos apresentando grandes músculos.

Porém com o passar do tempo percebeu-se que não era apenas o mais robusto que alcançavam as vitórias, pois ser rápido, ágil e flexível, passou a ser tão essencial quanto forte. Com a evolução da preparação física percebemos uma exigência para que toda e qualquer habilidade motora fosse atingida que é o treinamento o CORE.

O CORE é o centro do corpo humano e é formada por um conjunto de músculos responsáveis pelo nosso equilíbrio e pela adequação postural do tronco em qualquer movimento. São basicamenteos músculos abdominais, da região lombar, pélvis e quadril que sustentam o tronco e o mantém estável. Os músculos da coxa também têm um papel relevante durante alguns tipos de movimento. Rodar, flexionar, girar, estabilizar e estender são ações fundamentais para que os resultados como velocidade, força, potência sejamalcançados e treinados com sabedoria e eficiência.

Então, seja grato quando seu professor colocar você para fazer um minuto de prancha ou realizar as cinco séries de cinquenta abdominais no final do treino.

Beto Pavão – Academia Espaço ELO