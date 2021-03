Por que o exercício físico é fundamental em tempos de pandemia?

Por Beto Pavão – Profissional EF – Academia Espaço Elo

A corona vírus (COVID-19) é uma doença causada pela síndrome respiratória aguda, que foi detectada pela primeira vez em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, China.

Atualmente, essa doença criou uma enorme pandemia que infectou mais de 126 milhões de pessoas, onde infelizmente 2,77 milhões de pessoas morreram.

É a primeira vez que observamos um momento pandêmico dessa magnitude em nossa geração, já que a última experiência que a humanidade viveu foi a famosa gripe espanhola durante a Primeira Guerra Mundial.

Milhares de pessoas foram hospitalizadas, outros milhares ficaram doentes em casa, e praticamente obrigou da humanidade a experimentar e vivenciar mudanças radicais no seu estilo de vida, mudando condições do seu trabalho, da sua vida cotidiana e do seu lazer.

É concebível afirmar que essa mudança dramática no estilo de vida, resultante da imobilização populacional, muitas quarentenas e inatividade física, possam causar um ataque de outras ondas à saúde e ao bem-estar dos infectados, bem como da população em geral.

Observamos particularmente, já que esse é o tema primário da coluna semanal, um impacto do COVID-19 e da inatividade física relacionada à saúde humana, bem como estresse, perda de massa muscular, dores localizadas pelo corpo, aumento da obesidade, aumento do consumo excessivo de álcool, entre outros fatores.

Seções especiais serão aqui dedicadas, a como o vírus pode afetar especificamente a população idosa e comprometer o bem-estar psicológico e mental.

Ao mesmo tempo o objetivo desse espaço não é de plantar o caos, mas sim elevar nossa frequência e mostrar como muitas atitudes podem agregar doses de esperança a nossa rotina, já que a muitos anos podemos afirmar que saúde não é apenas a ausência de doenças e sim uma congruência entre muitos pilares como atividade física, saúde mental, busca espiritual entre outros.

Apresentaremos trabalhos científicos, livros e ações, onde o exercício físico orientado pode gerar e preservar a saúde, e quando aliados a boas ferramentas como meditação, alongamentos, entre outros, alcançaremos bons resultados aceitando e entendendo o novo normal.

O intuito principal do início dessa coluna, é trazer uma afirmativa sobre a importância do estilo de vida saudável para a saúde da população de uma forma geral.

Sejam bem vindos a essa coluna semanal e tenha certeza, a força está em você.

