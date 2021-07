POR QUE CORRER?

Artigo do Professor Beto Pavão – Academia Espaço Elo

Podemos afirmar que a maior modalidade esportiva de todos os tempos é a corrida de rua, que desde o final do XIX vem criando adeptos por todos os cantos da terra. A partir dos anos 70, com o início de provas de pedestrianismo e com o início de pesquisas relacionadas ao tema, ela se fixou na prática popular, por ser um esporte relativamente de baixo custo e por oferecer resultados extraordinários na promoção da saúde e na qualidade de vida de seus praticantes.

Hoje com um calendário para todos os gostos em relação a distâncias e dificuldades, os corredores podem literalmente viajar o Brasil e o mundo se desejarem ingressar nessa jornada.

Atualmente esse esporte está incorporado no nosso dia a dia de milhões de pessoas, que em grande parte exercem um ritmo de vida alucinante, onde ações de urgências e soluções imediatas são necessárias para que seus resultados sejam alcançados com maestria, tudo é muito rápido e quase tudo que precisamos e desejamos está a distância de um click dos dedos, e nossa vida passou de uma maratona para muitas provas curtas durante o dia todo, e nossas medalhas passaram a ser conquistadas quando conseguimos entregar o conteúdo no prazo, chegamos no horário aos compromissos e conseguimos almoçar em paz. Estamos esquecendo que os verdadeiros valores que dependem de tempo e concentração estão sendo deixados de lados.

É muito importante reflexões periódicas para sentirmos se a vida que estamos levando é realmente a vida que desejávamos há tempos atrás. Esse senso de urgência, de imediatismo e de protocolos nos carregam para um grande precipício de obrigações que na maioria das vezes é desnecessário. Precisamos parar de colocar nossos pensamentos no futuro, deixar de sofrer por fatos ocorridos no passado e precisamos ficar a maior parte do tempo em paz, em contraponto a alerta.

Observe e sinta o que realmente é urgente, para que você possa correr atrás da sua saúde, com um tênis, uma bermuda e camiseta sem esquecer dos olhos para dentro do seu coração.

Beto Pavão – Academia Espaço ELO