O esporte do momento é o Beach Tennis

Coluna do Professor Beto Pavão – Espaço Elo

O beach tennis não é um esporte tão novo como imaginamos e tão pouco foi criado no brasil. Essa modalidade teve suas primeiras raquetadas na Itália nos anos 80 e entre 2006 e 2008 desembarcou no Brasil com uma mistura muito divertida entre o tênis, vôlei de praia e o badminton. Ela vem há algum tempo crescendo exponencialmente em todas as cidades litorâneas, e agora está invadindo o interior das capitais do nosso país.

Além de ser uma atividade super divertida e ter um alto gasto calórico proporciona o fortalecimento muscular, desenvolve a agilidade, coordenação motora, o aumento do foco e da atenção e o mais legal, a integração entre os praticantes.

Seria prudente ressaltar que por ser uma modalidade com mudança de direção e explosão muscular não podemos esquecer do fortalecimento dos músculos que trabalham no suporte e fixação articular, onde os exercícios proprioceptivos (que estimulam o equilíbrio) são fundamentais. Buscar um direcionamento dentro da academia no sentido de manter a integridade do movimento e da saúde é fundamental para evitarmos lesão, e isso pode e deve ser realizado usando os exercícios funcionais.

Outro ponto bacana de frisar diante do momento que vivemos é que por se tratar de um esporte sem contato físico entre mais de dois jogadores e por ser ao ar livre, pode ser praticado com mais segurança do que outros esportes coletivos, mas lembre-se que o Covid-19 ainda está por aí e não podemos relaxar, precisamos ter o cuidado de sempre, com uso de máscaras e do álcool em gel.

Beto Pavão – Espaço ELO