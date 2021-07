A música e o exercício físico

Artigo do Professor Beto Pavão – Espaço Elo

No dia 13 de julho celebramos no Brasil o dia mundial do Rock, data essa instituída durante do magnífico show LIVE AID que ocorreusimultaneamente em vários países do mundo,quando um dos participantes nada mais nada menos que Phill Collins expressou sua intenção de eternizar aquele momento durante sua apresentação nomegaevento promovido para arrecadar fundos para combater a fome na Etiópia.

A música é uma das 7 artes liberais, e nas civilizações antigas e ao longo da história foi usada como ferramenta para o desenvolvimento humano e cognitivo, promovendo a criatividade e aproximando pessoas para o convívio social. Através delaencontramos o ritmo e a vibração componentes esses extremamente importantes para elevar nossos pensamentos e promover a conexão dos nosso mais elevado bem estar.

Correr ouvindo uma boa música ou realizar os treinamentos na academia em estado de alegria potencializa os resultados fazendo com que a monotonia seja deixada de lado e o tempo esteja sempre sendo aproveitado de uma forma profícua.

Qualquer esporte pode ser realizado na presença damúsica, lembrando apenas que alguns deles como ciclismo nas estradas ou corridas de rua com o trânsito aberto podem se tornar perigosos devido a falta de percepção diante de um possível perigo.

O fato é que a música e exercícios sempre estiveram e sempre estarão conectados pois são ferramentas sensacionais e congruentes para encontrarmos a mais pura felicidade.

Beto Pavão – Academia Espaço ELO