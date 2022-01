MANTENDO OS BONS HÁBITOS

Nossa coluna no Acontece Botucatu surgiu numa conversa muito profícua entre eu e os editores do jornal num momento que achamos importante mostrar como os exercícios físicos poderiam nos ajudar diante do ápice da pandemia. Achamos importante também mostrar como o medo e os pensamentos recorrentes podem nos levar a um estado de pânico, e mais ainda como o estado de crise constante pode atrapalhar nosso estado criativo, tirar nossa paz e potencialmente conduzir nosso corpo a doença.

Bem, não estamos diante daquele cenário e se tudo transcorrer como desejamos não voltaremos a ele. Porém é preciso diariamente observar se não estamos novamente sendo carregados para dentro do mar pelas fortes ondas que tanto nos assustaram em 2021. Se conseguimos nesse período andar no caminho da serenidade através de bons hábitos, não podemos descuidar do que nos faz bem, além do que já falamos aqui como ao longo da história nações foram conduzidas em massa por variados tipos de interesse.

Sendo assim, continua valendo…

Faça exercícios físicos diariamente, principalmente os que lhe fazem BEM.

Viva ao lado de pessoas alegres e de BEM com a vida;

Tenha uma alimentação saudável e sem exageros;

Tenha atenção na quantidade de álcool que ingere;

Tenha tranquilas noites de sono;

Leia mais;

Medite, pelo menos uma vez ao dia;

Tenha extrema atenção de onde vem as notícias que ouve. (Mais ainda nesse ano de eleições);

E o principal, seja grato pela sua vida, essa é a maior de todas as bênçãos.

Esse ano está apenas começando e tem tudo para ser um grande ano, desde que dentro dos nossos corações isso seja um desejo ardente.

Beto Pavão – Academia Espaço ELO

Compartilhe esta notícia