As consequências da procrastinação na saúde física e emocional

Artigo do Professor Beto Pavão – Espaço Elo

É muito comum encontrar pessoas dizendo que sabem da importância dos exercícios físicos incorporados dentro de suas rotinas, e é mais comum ainda vermos pessoas deixarem o início de suas atividades esportivas para segunda feira, para o início do mês que vem, ou ainda ao final do inverno. Essa atitude é chamada de procrastinação.

Procrastinar é o ato de adiar uma ação, e isso pode parecer pouco relevante em alguns casos, mas atitudes que deveriam ser tomadas hoje e foram adiadas repetidamente podem levar e gerar graves consequências para nossa saúde física e emocional. O Procrastinador, cuja causa pode ser psicológica, costuma adiar as tarefas por questões mentais, como transtornos de ansiedade ou falta de confiança, ou ainda por não acreditar em seu sucesso ou resultado, além disso quando a pessoa negligencia tarefas por muito tempo acaba prejudicando seu trabalho, estudos e outras atividades. Diante desse contexto, o sentimento de frustração gera mais ansiedade, estresse e, em casos mais graves, depressão.

Fazendo um link para os exercícios, imagine se pessoas com sobrepeso conseguissem cuidar das suas dietas e iniciar um projeto na academia hoje e não amanhã, e se fumantes parassem de fumar hoje e não quando fizerem 40 anos, mais que isso, se o sedentário fizesse sua primeira caminhada hoje ao final do dia e não início do verão. Podemos afirmar categoricamente que teríamos um grande sucesso e ótimos resultados no fator qualidade de vida, e consequentemente teríamos uma população com a imunidade muito mais forte para enfrentar qualquer doença.

Como já falamos em nossa coluna no passado, a primeira lei do Hermetismo diz que “Tudo é mental” e “Somos totalmente responsáveis por tudo que acontece em nossas vidas”, lembrando que não podemos assumir em momento algum o vitimismo, sendo assim façamos as mudanças necessárias agora.

“Procrastinação é o mau hábito de adiar para depois de amanhã aquilo que deveria ter sido feito anteontem.” Napoleon Hill

BETO PAVÃO – ACADEMIA ESPAÇO ELO