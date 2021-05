A aliança de Botucatu pela vacinação

Coluna do Professor Beto Pavão

O assunto da semana em todo Brasil foi o projeto de pesquisa que será realizado em nossa cidade com a vacina Oxford/AstraZeneca. Esse projeto coloca o município de Botucatu num patamar de desenvolvimento científico significativo em relação a doença do Covid 19.

O fato primordial foi a aliança construída em torno desse projeto, quando algo sensacional ocorreu. Botucatu respira mais aliviada nesse momento, os lojistas voltaram a fazer planos, os restaurantes esperançosos em colocar seus fogões a aquecer e a população gerando menor medo coletivo.

Ao mesmo tempo é importantíssimo não deixarmos de lado a empatia e o olhar solidário, pois estamos de muitas formas conectados como um TODO. Fazemos parte de uma estrutura maior de vida e precisamos entender que essa pesquisa acomoda um bem maior e seus resultados serão usados por toda comunidade científica no mundo.

Pensando mais localmente, leitos dos hospitais em nossa cidade serão liberados e a cidade voltará a médio prazo ao novo normal. Novo normal, pois ainda sim com todos vacinados, todas as medidas de prevenção de uso de mascaras, lavar as mãos, álcool em gel e evitar as aglomerações deverão seguir como rotina, pois acredito que essas medidas serão mantidas por algum tempo ainda em nossas vidas.

Por fim, a onde está o exercício físico nessa matéria, já que ela é o foco. Ela vem no caráter administrativo lembrando que amanhã esperamos que seja votada por nossos vereadores a “PL das Academias”. Esse tema é muito importante para todos nós, pois a emenda proposta pelo presidente da casa que somente pessoas com indicação ou atestado possam frequentar, limita muito a proposta de atingir o bem-estar da população, uma vez que o professor de educação física atua numa linha de manutenção e sobrecarga buscando a saúde e não somente na cura e na reabilitação.

Entendo também que a lei deve ser seguida sempre, e receber e avaliar os números da cidade é fundamental para a apreciação do projeto. Acredito muito no nosso colégio de vereadores e sei que o bem para a população ocorrerá, pois, a força está sempre dentro de cada um de nós.

Beto Pavão é Educador Físico – Espaço ELO