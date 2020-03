Voluntárias irão confeccionar máscaras e aventais para o HC de Botucatu

Um grupo de voluntárias irá se reunir em Botucatu para confecção de máscaras e aventais de proteção, que serão usados no Hospital das Clínicas de Botucatu.

“Nós, da RC BORDADOS E PATCHWORK fomos convidados a participar do Grupo de Voluntários para confeccionar aventais e máscaras para os Profissionais da área de saúde do Hospital Das Clínicas Botucatu . Agradeço a todas as minhas alunas que aderiram, ao Grupo da Zumba da Praça da Juventude da Cohab 1, através da Professora Tamires, do Grupo das Naninhas do Bem Botucatu “, disse Rosângela Penhalves Camargo, que é proprietária de um ateliê.

Em uma postagem no Facebook (clique aqui para ver), Rosângela pede adesão de mais voluntárias.

“Convido a todos que quiserem participar. Todo o material, moldes e instruções passo a passo será fornecido pela UNESP. Maiores informações, por favor entre em contato pelos telefones 14- 3882.9741 ou 14-99685.4484 (celular e WhatsApp) comigo, Rosangela Penhalves Camargo”, finalizou.