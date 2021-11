Vigilância Ambiental resgata jiboia atrás de botijão de gás em Botucatu; vídeo

Casa fica próxima a uma área de mata; resgate da cobra aconteceu nesta quarta-feira (10).

A Vigilância Ambiental de Botucatu resgatou nesta quarta-feira (10) uma jiboia que foi encontrada por moradores em uma casa localizada na zona norte da cidade, próxima a uma área de mata.

Os agentes do órgão foram acionados e fizeram o resgate da cobra, que não é venenosa e estava escondida atrás do compartimento do botijão de gás no quintal da casa. (Veja vídeo abaixo).

Como o réptil não estava ferido, ele foi colocado em uma caixa e depois devolvido em segurança à natureza.

A Vigilância Ambiental orienta os moradores que, em casos como esse, de encontro de qualquer tipo de animal silvestre em área urbana, o ideal é ligar para o órgão, que em Botucatu atende pelos telefones 199 ou (14) 3811-1609.

O Corpo de Bombeiros também pode ser acionado pelo telefone 193.

