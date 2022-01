Vigilância Ambiental em Saúde resgatou 136 serpentes em Botucatu no ano passado

Em 2021, a Vigilância Ambiental em Saúde (VAS) atendeu 136 solicitações para o resgate de serpentes. Entre as espécies resgatadas estão as peçonhentas (cascavel, jararaca, coral) e não peçonhentas (jibóia, caninana, dormideira).

As serpentes são animais que causam fascínio e também medo entre as pessoas, medo este mais pela falta de conhecimento sobre sua importância do que pelo perigo que elas realmente representam.

Elas são animais mais conhecidos pelo fato de algumas espécies serem peçonhentas e poderem causar envenenamento em pessoas e animais, do que pelo seu valioso papel na natureza como predadores e presas de vários outros animais, além do potencial farmacológico de seus venenos ainda pouco explorados e que podem trazer inúmeros benefícios para humanidade.

Por isso, é fundamental preservar e conhecer melhor esses animais de importância para o homem, assim como aprendermos a respeitá-los.

A VAS atende de segunda a sexta, das 7h30 às 17h, através do 38111609. Após horário comercial, finais de semana e feriados, o plantão da VAS deverá ser aionado através do 199 da Guarda Civil Municipal.

Leia mais sobre as serpentes no link abaixo:

https://www.botucatu.sp.gov.br/serpentes

Compartilhe esta notícia