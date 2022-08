Vigilância Ambiental em Saúde resgata tamanduá-mirim em bairro de Botucatu

A Vigilância Ambiental em Saúde foi acionada na manhã desta quinta-feira, 11, para resgatar um animal silvestre que estava acuado pelos cães no quintal de uma propriedade no bairro Vista Alegre, que fica ao lado da Rodovia Marechal Rondon, próximo ao posto da polícia rodoviária.

Chegando ao local a equipe da VAS constatou que se tratava de um tamanduá-mirim, mamífero silvestre comum em nossa região. O animal foi resgatado e encaminhado para o CEMPAS da UNESP de Botucatu-SP para avaliação.

Tamanduá-mirim

O tamanduá-mirim é uma espécie encontrada em várias regiões do nosso país e é também observada na Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Trindade e Tobago, Uruguai e Venezuela.

Esse animal possui uma grande variação no padrão de coloração a depender do local que ele é encontrado. É possível encontrar, por exemplo, indivíduos com coloração dourada e uma espécie de colete preto em seu corpo. Outros indivíduos, no entanto, podem apresentar coloração totalmente preta ou ainda totalmente dourada.

O tamanduá-mirim é menor que o tamanduá-bandeira e apresenta cerca de 7 quilos. Geralmente, seu comprimento varia entre 47 e 72 cm, e sua cauda possui mais de 50 cm. Possuem membros anteriores com garras longas e curvadas, e membros posteriores com unhas curtas. Eles possuem uma cauda preênsil.

O tamanduá-mirim é encontrado, em geral, em árvores, possuindo, portanto, um hábito arborícola. Vale salientar, no entanto, que esse animal pode ser encontrado no solo descansando ou se alimentando. Os tamanduás-mirins alimentam-se de insetos, como cupins e formigas. Vale destacar que alguns indivíduos atacam ninhos de abelhas para comer mel.

O tamanduá-mirim vive, geralmente, sozinho, porém pode ser observado na companhia de outros indivíduos quando está em fase reprodutiva ou em fase de cuidado com seus filhotes. A gestação desse animal dura entre 130 e 150 dias, e, geralmente, a fêmea dá a luz a um filhote. Após o nascimento, o filhote pode ser observado por alguns meses sendo levado pela mãe em seu dorso.

