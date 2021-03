Vigas de nova ponte na Rua dos Costas são instaladas

Mais uma ponte da área urbana de Botucatu está próxima de ser finalizada e entregue a população. É a localizada na Rua dos Costas, na Vila São Luiz, que na tarde desta quarta-feira, 31, teve suas vigas de sustentação do tabuleiro instaladas.

A estrutura que dará suporte a nova ponte está dividida em 9 vigas de concreto.

Depois da instalação, a obra passará pela etapa de concretagem da laje e pré-laje, fases que antecedem a pavimentação da via e construção das defensas e calçadas.

“A obra na Rua dos Costas requereu bastante perícia por conta de estar muito próxima a casas do bairro. Mesmo assim foi executada com sucesso. Em breve teremos essa e as demais pontes reconstruídas, com melhores estruturas e capacidade hidráulica”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

A Prefeitura de Botucatu estima que ainda neste primeiro semestre de 2021 a obra seja finalizada e entregue a população.