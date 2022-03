Vídeo: Ministro assina protocolo para criação do Centro Nacional de Biofarmacos e Biomoléculas em Botucatu

Um importante passo para a pesquisa e produção nacional de fármacos foi dado na manhã deste sábado, dia 19, em Botucatu. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, astronauta Marcos Pontes, participou da assinatura do protocolo de intenções para a criação do Centro Nacional de Biofarmacos e Biomoléculas MCTI – UNESP.

O protocolo é uma parceria com a Universidade Estadual Paulista (UNESP), e foi assinado no auditório do Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos (CEVAP-UNESP). Logo depois teve o lançamento da pedra fundamental da construção. Confira reportagem do Acontece Botucatu.

