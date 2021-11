Vereadores devem votar renovação de contrato com empresa de parquímetro em Botucatu

O projeto de lei que estima um orçamento de cerca de R$ 462 milhões para o município em 2022 é o primeiro item da pauta da Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária na Câmara Municipal de Botucatu, nesta segunda-feira, 22.

Além disso, os vereadores irão apreciar dois projetos em Sessão Extraordinária. Eles tratam de prorrogação de concessão para explorar o estacionamento rotativo e pago na cidade, o popular parquímetro e alteração na lei Complementar das Diretrizes orçamentárias para abrir crédito suplementar.

Parquímetro

Um dos projetos da extraordinária trata da autorização legislativa para prorrogar o contrato de concessão entre o município e a empresa Autoparque do Brasil. A empresa faz atualmente a administração e gestão das áreas destinadas ao estacionamento rotativo e pago em Botucatu.

O atual contrato foi assinado em 05 de dezembro de 2.011, após realização do devido processo licitatório. Como já se passaram 10 anos, há a possibilidade de renovação desse mesmo contrato, sem uma nova licitação.

A concessionária manifestou interesse na prorrogação dos serviços na cidade. Após negociações, a empresa concordou que com a prorrogação contratual irá:

– dar ampla geral e irrestrita quitação quanto a apuração de haveres, a qualquer título, referente

aos primeiros 10 (dez) anos da concessão que se encerra em 04 de dezembro de 2021;

– manter a tarifa praticada, prevista no Decreto 10.777 de 11 de novembro de 2.016, sem

aplicação de reajustes até novembro de 2.023;

– realizar a renovação de 19 equipamentos emissores de tíquetes (totem) com a implantação de

novos equipamentos de tecnologia superiores aos existentes; inclusive com a possibilidade de

pagamento com cartão de débito/crédito, bem como, o compromisso de reforma com pintura e

troca de adesivos, dos demais equipamentos que não forem substituídos;

– implantar 20 (vinte) equipamentos portáteis (POS) para venda dos tíquetes via cartão de

débito/crédito e PIX;

– implantar um novo aplicativo para smartphones que possibilite além das opções já existentes de

compra por cartão de débito e crédito, também a compra por PIX.

Além dessas atualizações negociadas ainda há tratativas para novas tecnologias junto à prestação de serviços.

Confira as pautas:

Sessão Ordinária (19 horas)

1) Projeto de Lei Nº 61/2021, de iniciativa do Prefeito, que estima a receita e fixa a despesa do município de Botucatu, em R$ 461.958.970,00 (quatrocentos e sessenta e um milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, novecentos e setenta reais) – Proposta Orçamentária para o exercício de 2022.

discussão e votação únicas/quórum: maioria simples

2) Projeto de Lei Nº 62/2021, de iniciativa do vereador Lelo Pagani, que institui a Campanha “Setembro Vermelho”, de atenção e prevenção às doenças cardiovasculares.

discussão e votação únicas/quórum: maioria simples

3) Projeto de Lei Nº 79/2021 – de iniciativa do vereador Cula, que denomina de “José Duartes” as Ruas 12, 13 e Vielas de Interligações localizadas no loteamento Alvorada de Barra Bonita em Terras de Botucatu.

discussão e votação únicas/ quórum: 2/3

Sessão Extraordinária (após a Ordinária)

1) Projeto de Lei Complementar nº 09/2021, de iniciativa do Prefeito, que dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 1.278/2020 – Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021 e abre um crédito adicional suplementar até o limite de R$ 7.935.551,00.

discussão e votação únicas/quórum: maioria absoluta

2) Projeto de Lei nº 89/2021, de iniciativa do Prefeito, que autoriza o Poder Executivo a prorrogar o contrato de concessão onerosa n° 682/2011, celebrado entre município e a empresa Autoparque do Brasil Empreendimentos e Serviços Ltda., que tem por objeto a outorga da implantação, exploração, administração e gestão das áreas destinadas ao estacionamento rotativo e pago nas vias, áreas e logradouros públicos.

discussão e votação únicas/quórum: maioria simples

