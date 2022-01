Veja datas, locais e horários das provas do Concurso da Prefeitura de Botucatu

A Prefeitura de Botucatu torna pública a convocação para realização das provas objetivas, provas de redação e provas de títulos do concurso edital nº 001/2020.

As avaliações ocorrerão nos dias 16 e 23 de janeiro, tanto no período da manhã, às 8h30 horas, quanto no período da tarde, às 14 horas, nas escolas municipais botucatuenses.

Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de documento de identificação original oficial com foto. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova pelo menos 30 minutos antes da hora marcada, munidos de cartão de identificação (comprovante de inscrição/comprovante de pagamento) documento de identificação com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis preto n°.2 e borracha.

O tempo máximo para a realização da prova objetiva será de 03 horas, nele incluído o tempo necessário para a transcrição das respostas.

Será obrigatório o uso de máscara preventiva da Covid-19, durante todo o período de permanência no local de aplicação das provas pelo candidato.

Todas as regras do pleito, bem como o horário, local e data exatos da prova de cada cargo estão disponíveis no link https://caipimes.selecao.net.br/uploads/324/concursos/16/anexos/QitqaQ4InuXbOD6pd2kf7BfbrFP5aLxhhFCzwXlW.pdf, e também na Edição desta sexta-feira, 07, do Diário Oficial de Botucatu.

Mais informações:

Departamento Pessoal da Prefeitura de Botucatu

Rua General Telles, 1021, Centro, em frente à Pinacoteca

Telefone: (14) 3811-1497 / (14) 3811-1498

Caipimes – Empresa responsável pelo Concurso

Telefone: (11) 4224-4834

Site: www.caipimes.com.br

