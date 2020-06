Varrição pública será ampliada em Botucatu

O serviço de varrição pública será ampliado em Botucatu. Além do Centro, bairros das regiões do Jardim Monte Mor, Vila Maria, Jardim Brasil, Comerciários, Cohab I, Cecap, Jardim Santa Eliza, Vila Real, Parque Marajoara, Jardim Aeroporto, Residencial Cedro, Santa Maria, Santa Mônica, Vila Paulista, Jardim Itamaraty, 24 de Maio e os distritos de Rubião Júnior, Cesar Neto e Vitoriana, passarão a receber o serviço através da equipe do Programa Botucatu em Frente.

Os 77 cidadãos beneficiários se dividirão em equipes de acordo com a proximidade de suas residências e varrerão o entorno de equipamentos públicos, praças e as principais ruas do bairro. Além de permitir a ampliação do serviço, a distribuição das equipes permitirá a diminuição dos custos com logística.

“Estamos fazendo um esforço inédito para promover a limpeza pública de Botucatu. As varrições setorizadas já começaram e nas próximas semanas chegarão a todos estes bairros nesta primeira etapa. Com esta ação, deixaremos nossa Cidade ainda mais bonita e limpa através do esforço da equipe do Programa Botucatu em Frente”, destacou o Prefeito Mário Pardini.

Toda a ação será realizada por meio de uma parceria entre as equipes de Zeladoria e Infraestrutura, que fornecerão os equipamentos necessários e supervisionarão a ação. O Centro continuará sendo limpo diariamente pela equipe de limpeza pública da Secretaria Municipal de Infraestrutura.