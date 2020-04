Uso de máscaras passará a ser obrigatório em bancos e mercados de Botucatu

Decreto determinará o uso de máscaras em Botucatu

A Prefeitura Municipal de Botucatu tornará obrigatório o uso de máscaras em bancos, mercados e outros pontos públicos no município. Um decreto será emitido e publicado colocando a obrigatoriedade no uso do equipamento pela população nesses locais.

A informação foi dada pelo Prefeito de Botucatu Mário Pardini, nesta terça-feira, dia 28, durante entrevista ao programa Bom Dia Criativa, da Rádio Criativa FM. O decreto passa a valer no dia 04 de maio.

Segundo Pardini, a Prefeitura comprou, com ajuda de empresários, aproximadamente 106 mil máscaras, que serão distribuídas para a população carente. Uma equipe será montada para distribuir em todas as casas com famílias que reconhecidamente são carentes em Botucatu.

Haverá também pontos de distribuição nos mercados e outros locais públicos com potencial aglomeração. Assim, o estabelecimento deverá permitir apenas a entrada de pessoas que estiverem utilizando a máscara de proteção.