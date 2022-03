Uso de máscara ao livre não é mais obrigatório em Botucatu

Seguindo a diretriz do estado de SP, o uso de máscara ao livre não será mais obrigatório em Botucatu. A informação foi divulgada no boletim coronavírus de Botucatu na noite desta quarta-feira, 09.

Segundo o Secretário de Saúde, André Spadaro, a flexibilização não serve para locais fechados. De acordo com ele, mesmo ao ar livre, continua recomendável o uso para idosos e imunossuprimidos.

Mais cedo o governo de São Paulo decidiu retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre em todo o estado a partir de hoje.

Em ambientes fechados, no transporte público e dentro das escolas, porém, não há flexibilização: o uso permanece obrigatório. O novo decreto foi publicado no início da tarde em edição extra do Diário Oficial desta quarta.

Sem máscara: ruas, praças, parques

Com máscara: ambientes fechados, escolas, transporte público

