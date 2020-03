Unimed Botucatu inaugura novo Hospital

Unidade tem 11 mil m2 de construção e está preparada para atender com excelência a demanda do interior paulista e outros estados

A Unimed Botucatu inaugura no sábado, 07 de março de 2020, seu segundo hospital. A Unidade, instalada na Vila Assumpção tem 11 mil m2 de área construída em 07 pavimentos e está preparada com tecnologia de ponta em todos os seus serviços.

Inicialmente o Hospital II terá 70 leitos de internação + 10 leitos de UTI. São 05 salas cirúrgicas, incluindo 01 sala hibrida e o mais completo Centro de Diagnóstico por Imagem do interior do Estado de São Paulo. A unidade receberá ainda o Pronto Atendimento Adulto, em funcionamento 24 horas, com retaguarda para casos mais complexos.

“É um empreendimento que realmente fará diferença na qualidade de saúde prestada a população de Botucatu e região. Estamos bastante satisfeitos com a unidade, que já entra em funcionamento nesse mês de março”, avaliou o presidente da Unimed Botucatu, Dr. Walfrido Jackson Oberg.

Entre as inovações do novo empreendimento pode-se citar a tecnologia de pressão invertida em ambientes de isolamento, o que garante maior segurança no tratamento de doenças infectocontagiosas, e ainda o sistema de alimentação de medicamentos, enviados para as enfermarias individualizadamente, através de dutos específicos para esse fim.



O medicamento é preparado na farmácia central de acordo com a prescrição médica a cada paciente; embalado e enviado às farmácias satélites, nas alas de internação, centro cirúrgico, UTI ou Pronto Atendimento. Esse sistema garante agilidade e reduz riscos de equívocos com a medicação.

O equipamento de Imagem – tomografia computadorizada – é de alto padrão com 160 canais, o dobro dos equipamentos instalados na região, garantindo precisão diagnóstica.

A operação do novo Hospital éstá prevista ainda para o mês de março, já com cirurgias de maior porte, UTI,internações e o Pronto Atendimento adulto.

Complexo hospitalar

Com a nova unidade, Unimed Botucatu passa a ter 02 hospitais em funcionamento na cidade. A Unidade I conta com 100 leitos, outras 05 salas cirúrgicas, UTI Neo Natal e pediátrica, maternidade, espaço bebê, agencia transfusional, ambulatório médico, exames neurológicos, laboratório de analises clinicas e Serviço de Diagnóstico por Imagem, além de Pronto Atendimento Pediátrico e Gineco/obstétrico 24 horas. O Hospital I será referencia em atendimento materno infantil, mas atenderá todas as especialidades médicas.

A estrutura foi conduzida à Unimed Botucatu em 2014. A operadora de saúde assumiu o passivo da antiga administração e investiu milhoes em melhorias físicas,equipamentos e pessoal em todos os setores, transformando e modernizando completamente o Hospital. Essa unidade continuará sob a administração da Unimed.

São realizadas anualmente cerca de 6 mil cirurgias de todos os portes na unidade e aproximadamente 8 mil internações. O Pronto Atendimento atende em média 70 mil caso/ano.

Atualmente a Unimed Botucatu conta com 210 médicos cooperados, quase 1 mil colaboradores, completa rede de apoio terapêutico e diagnóstico, Farmácia, Medicina Preventiva, Medicina Ocupacional, Reabilitação Física e postos avançados de atendimento em Itatinga e SãoManuel. São 51 mil beneficiários em 09 municípios da região.